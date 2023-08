Opinión 02-08-2023

SIMPLEMENTE DANIELLA

Ricardo Álvarez Vega

Contador auditor y

Director Ejecutivo de Emproex



Si bien yo comparto aquellas teorías que hablan de los aportes o influencias genéticas, ambientales o culturales en el carácter, creo que las vivencias son las que más nos marcan y van forjando la persona en la que al final nos transformamos. Entonces, conocer a Daniella Gillmore, Gerente General de la Viña Gillmore, conversar con ella sobre cómo ha sido su evolución, vista en la línea del tiempo de gestión en la empresa familiar, me hizo ver que estoy en lo correcto y hoy quiero compartirlo con ustedes.

En el año 1997 antes de concluir sus estudios de agronomía en Santiago, Daniella decidió hacer una práctica fuera de Chile, eligiendo para ello una viña en Australia. Con coraje y con la ayuda de una guía de turismo Lonely Planet, llega a Sydney primero y luego a Melbourne. No sin dificultades, ella hace una práctica de tres meses en una viña del valle de Yarra, que hoy valora mucho, a pesar que no fue en el campo que era su mayor deseo y sí en bodega.

Daniella concluye sus estudios universitarios en el año 1999 y a los pocos meses viaja nuevamente a hacer otra práctica, esta vez a los Estados Unidos a la viña Kendall-Jackson localizada en California. Paradójicamente no queda trabajando en el campo, que continuaba siendo su gran deseo, sino que es asignada esta vez al laboratorio.

Su padre Francisco Gillmore Escoda, ya había fundado la viña Gillmore en el año 1990 y al concluir Daniella la universidad y sin mucho derecho a reclamo, más que “exigir que quería hacerse cargo de la parte agrícola”, tomó la gerencia con todas las responsabilidades, pero con las incertezas propias de su juventud. Ella me confiesa: “Ricardo, yo llegué a trabajar sin jefe, no sabía interpretar un balance y no tenía a quien preguntarle”.

Su acople debía ser rápido y si bien contaba con una “cautelosa” confianza de su padre, ella tenía que demostrar liderazgo entre varios que la conocían incluso desde niña, que desde aquel momento pasaban a ser su equipo de trabajo y quedaban bajo su mando. Le consulto sobre si eso pesaba en contra, además que hablábamos de hace 23 años donde la condición de ejecutiva mujer era otra. Pero su respuesta me sorprende: “Siempre he sido muy respetuosa y para mí la base de un trabajo es su gente y la comodidad de ellos en cuanto a lo que hacen, no obstante esto, o te acoplas o te vas”. Vaya, qué bien, había un liderazgo intrínseco ya en la incipiente Daniella gerente.

Dentro de todas las responsabilidades de Daniella, que ya dicho eran todas, estaba el desarrollar la parte de enoturismo de la viña, que ella me cuenta, obedecía en cuanto a estilo a un proyecto que incluía hospedaje en cabañas, inspiración importada por su padre desde Sudáfrica. Aquí ella me dice con admiración: “Mi papá es un loco, un visionario que va 40 años adelante de las cosas que están pasando”. Entonces, al llegar ella a trabajar en la viña se encuentra con la obra gruesa de este proyecto, correspondiéndole su conclusión y puesta en marcha en cuanto a vínculos con agentes operadores turísticos y gestión comercial.

Paralelamente y siempre en la viña, en el año 2001, se desarrolla otro ambicioso proyecto de turismo, pero éste con un gran componente cultural y también de Responsabilidad Social Empresarial. Se trataba de la construcción de un pueblo artesanal mediante la réplica en adobes de una aldea colonial del 1800, con un bodegón central y un museo. Era ni más ni menos que un “Proyecto Bicentenario”, que recordemos se desarrollaban para ser estrenados recién el año 2010, pero éste vio su primera etapa inaugurada el año 2003 y a Daniella le corresponde ahí interactuar con diferentes órganos públicos, participando incluso en la fundación de una Mesa de Artesanía. Problemas más problemas menos, el proyecto se va desarrollando, con la creación de diferentes componentes: granja educativa de niños, mini-tren de recorrido interno, ventas de helados de una conocida lechería, ventas de artesanos locales, hasta que viene el terremoto del 2010 y todo se cae a pocos meses de su inauguración definitiva.

No es sólo eso lo que se cae, pues también este trágico episodio sísmico que afecta con inusitada violencia esta región, se lleva construcciones tanto de la viña como de sus trabajadores. Ahí sin duda, la Daniella que se venía forjando con ya una década de experiencia en la mochila, debe saber lidiar como la ejecutiva que ya era, con todos los problemas de la viña y también los personales, pues vivía ahí con su esposo y dos hijos muy pequeños que gracias a Dios no se vieron afectados.

Ya antes del terremoto Daniella venía explorando una veta en liderazgo asociativo, con un mix que de acuerdo a su relato y según mi percepción, la pasea entre los legítimos intereses comerciales, pero también los gremiales, los culturales y sociales. Es así como bajo su gestión la Viña Gillmore se inserta como participante protagónica y casi siempre fundadora, de importantes iniciativas colectivas, entre las cuales vale mencionar la Ruta del Vino del Valle del Maule, el Movimiento de Viñateros Independientes MOVI, el colectivo de marcas privadas asociadas a la uva Carignan VIGNO y el colectivo de marcas privadas asociadas a la uva País ALMAULE.

Pareciera que la gestión de Daniella se dividiera en decenios y resulta paradójico que al final de cada uno tuviese que suceder algún tipo de hito como magna prueba de evaluación. Así sucedió el 2010 con el terremoto y se repite el 2020 con la pandemia del Covid. Esta vez se trataba de una tragedia que impactaba al mundo y no sólo a Chile y no resulta difícil imaginar el efecto negativo que esto tuvo en el comercio interno y externo de Viña Gillmore. Por su parte con el turismo no hay dos lecturas, como en todo Chile, literalmente la pandemia acabó con él.

Hoy Daniella enfoca prácticamente toda su gestión en la recomposición de las diversas áreas de negocios de la viña. La producción de uvas, base absoluta para la elaboración de sus reconocidos vinos, pues no utilizan productos externos, la comercialización tanto interna como de exportaciones y un somnoliento despertar del turismo, son hoy su no liviano portafolio de responsabilidades.

Pero ella es Daniella Gillmore, simplemente Daniella y con absoluta certeza ella puede.