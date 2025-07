Deportes 02-07-2025

Sin caras nuevas: El Depo regresó a las prácticas con mentalidad ganadora

- “Será una semana muy intensa”, dijo el DT “Kalule” Meléndez

Las instalaciones del gimnasio Dinamity fuieron el escenario escogido para el regreso de los albirrojos para enfrentar la segunda rueda del torneo, con tres puntos menos, debido al error reglamentario que cometió el estratega en el partido ante Osorno.

El entrenador Rodrigo “kalule” Meléndez , dijo que “ estamos todos bien y después de unos días descanso de los muchachos, nos hemos reintegrado a los entrenamientos .Comenzamos con una sesión en el gimnasio, tenemos planificado realizar doble turno en distintos días , con una primera jornada en cancha y por la tarde en gimnasio .Vamos a tener una semana muy intensa para poder generar algunas cargas elevadas, con mucha intensidad y pensando en lo que se viene , el primer partido de la segunda rueda . Los jugadores llegaron en perfectas condiciones físicas , porque llevaron una pauta de trabajo que debían realizar día por medio , pero era necesario que tuvieran algunos días de asueto para recargar energías y volver con todo en el segundo semestre. Nuestro agradecimiento especial al gimnasio Dinamity , por sus instalaciones, que nos permiten desarrollar un excelente trabajo físico”.

NO HAY CARAS NUEVAS

Hasta el momento no han llegado refuerzos a los albirrojos ,es el mismo plantel que espera realizar una buena segunda rueda . En la estadística , Deportes Linares necesita 5 puntos para olvidarse del fantasma del descenso , pero este equipo está pensando en positivo y quiere seguir demostrando en cancha el excelente nivel futbolístico con jugadores que tienen apetito de triunfar y que han sido alabados por los distintos medios de comunicación . El técnico espera que ojalá puedan llegar algunos jugadores para reforzar el plantel en la segunda rueda , que parte el 20 de julio , donde los linarenses enfrentarán al SAU .

BINGO A LA VISTA

Lo habíamos dicho en estas mismas páginas , que la llegada del “pájaro” Valdés sería distinta , porque da la impresión que todavía no encuentra liquidez y que ahora los gastos serán compartidos . Por eso, la Corporación seguirá cocinando y reuniendo recursos para ayudar a financiar la planilla que está por sobre los 40 millones de pesos . Por esta razón están organizando un bingo, programado para este sábado en Portofino , desde las 20:00 horas. El valor del cartón 8 mil pesos .



