Opinión 19-12-2024

SIN COMPÁS DE RUTA



Carlos Cabezas Gálvez.

Escritor, poeta y ensayista chileno.





Con un grito ahogado

en calor y frío,

transito de pueblo en pueblo

como ave viajera, ave nocturna

que ha perdido su nido,

me olvidé de vivir

sumido en las penumbras

sin el faro guía del brillo

de tus ojos amados,

empeñado en ganarle al amor,

al tiempo, sin pretender descubrir

por qué tengo “motivos”

para llorar

y otros tantos para reír

sin alcanzar aquellos rayos de cariños

ocultos que iluminen mi vida.

¿Para qué sirven las flores…

sus arribos en primavera?

¿Para qué sirven los latidos

de mi corazón?

Cuando no veo a lo lejos

una silueta que se asemeja a la tuya

¿A quién dedico mis versos?

Que se entretejieron con tus besos.

Fueron falsos o verdaderos…

¿Serán imperecederos?

Me engañaba yo mismo,

hoy trato de olvidarlos

ingenuamente

bajo tu ventana esperando

tu cabellera al viento se deslice

sobre tus hombros desnudos

complaciente a mis ensueños.

No puedo olvidarme de ti…

no puedo olvidarme de mí

aunque sin esperanzas

volver a la vida

o tal vez ser aquella ave nocturna

que perdió su romántica luna.

No puedo olvidarme de ti

aunque tú te hayas desvanecido

de las rutas de mi vida.

No puedo…