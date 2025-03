Opinión 25-03-2025

Sin glaciares, sin agua

Javiera Rocha Cortés

Directora del Programa de Sustentabilidad UTEM







Cada año, conmemoramos el Día Mundial del Agua para recordar la importancia de este recurso esencial para la vida. Este 2025 la temática nos lleva a la conservación de los glaciares, nuestras reservas estratégicas de agua dulce, que enfrentan un escenario cada vez más crítico debido al cambio climático.

Chile alberga cerca de 20 mil km² de glaciares, concentrando más del 80% de éstos en Sudamérica. ¿Somos realmente conscientes de los beneficios que nos entregan y, más aún, de cuánto dependemos de ellos? Estas inmensas masas de hielo no sólo almacenan agua, sino que también regulan el caudal de los ríos, amortiguan los efectos de las sequías y estabilizan el clima global. Son un verdadero seguro hídrico en un país donde la crisis del agua avanza con fuerza. Sin embargo, a pesar de su importancia, los glaciares son uno de los ecosistemas más vulnerables al cambio climático.

Una vez más, la actividad humana altera el equilibrio de la naturaleza. La contaminación, el calentamiento global y la intervención directa de industrias extractivas han acelerado su retroceso a niveles alarmantes. Así, nuevamente nos vemos en la necesidad de instaurar un Día Mundial para concientizar sobre algo que debería ser evidente: sin glaciares el agua escaseará aún más, comprometiéndose la vida en múltiples territorios.

La urgencia de proteger los glaciares no es sólo una cuestión ambiental. Es una responsabilidad política y una necesidad social. No basta con reconocer su importancia, debemos exigir su resguardo a través de políticas públicas efectivas, normativas estrictas y una gestión sostenible del agua. Desde la academia y la investigación se juega un papel clave en este desafío, generando conocimiento, formando profesionales con conciencia y promoviendo soluciones innovadoras para cuidar nuestro entorno.

Proteger nuestros glaciares hoy es garantizar agua para las generaciones del mañana. No podemos seguir postergando las decisiones que marcarán nuestro futuro. La acción debe ser ahora.