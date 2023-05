Opinión 14-05-2023

Sin transparencia en el mercado laboral



Señor Director,



La gestión de datos se ha vuelto fundamental para tomar decisiones acertadas, sobre todo en la situación que está viviendo nuestro mercado laboral. Contar con información fidedigna y transparente es crucial para estimar con precisión el crecimiento, estancamiento o decaimiento de éste.

Hoy existe una seria falta de transparencia en la información que se entrega desde la Dirección del Trabajo; somos pesimistas del mercado porque solo estamos viendo datos de las desvinculaciones, pero ¿qué pasa con la creación de empleo?, ¿en qué industrias está ocurriendo?, ¿cuántas mujeres y hombres?, ¿con subsidios o sin? Es información transaccional dura, la ecuación finiquitos versus nuevos contratos, es la que necesitamos para saber realmente si la economía y el mercado están avanzando o en recesión.



A pesar del buen posicionamiento de nuestro país en niveles de transparencia y nuestra constante comparación con estándares OCDE, en cuanto a datos del mercado laboral estamos al debe. La información existe en el Ministerio del Trabajo, se le exige día a día a cada empleador, pero ésta no se comparte ni entrega a través de los esquemas comúnmente aceptados, para que diferentes actores podamos colaborar en mejorar alguna de las variables que están afectando hoy.

La transparencia en la información no puede ser en algunos casos sí y en otros no. El compromiso de Gobierno Transparente, sea cual sea su color político, y más frente a los números de desempleo conocidos hace unos días, debe ser permanente y serio. Esta es la única forma de que las políticas públicas no den palos de ciego.



Ramón Rodríguez

Gerente General de Trabajando.com