Editorial 13-08-2023

Sistema notarial



Listo para ser votado en general por la Sala del Senado quedó el proyecto que modifica el sistema registral y notarial, luego que la Comisión de Constitución aprobara la idea de legislar sobre la iniciativa por la unanimidad de sus miembros presentes.



Cabe recordar que previo a esta votación, la instancia realizó una serie de audiencias con académicos, expertos, asociaciones de trabajadores de notarías y representantes de Notarios y Conservadores de Bienes Raíces, y el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, entre otros.



La presidenta de la Comisión, recordó que desde el mes de mayo que la instancia está dedicando sesiones para analizar este tema y recibir en audiencia a quienes lo solicitaron. Señaló que si bien existen aspectos del proyecto que no comparte, respaldó la idea de legislar porque es necesario avanzar en mejorar el sistema notarial del país y anticipó que durante el trámite en particular se tendrá que realizar un trabajo muy acucioso para ir perfeccionando algunas disposiciones.



En una línea similar se indicó que existe un desafío de larga data para actualizar el sistema registral y que será necesario analizar en detalle algunas propuestas durante la votación en particular.



Del mismo modo, los parlamentarios sostienen que es evidente que el tema notarial en Chile requiere un cambio profundo en cuanto a fiscalización, nombramientos, homologación tecnológica, competencia y fe pública.



Entre los puntos que se han discutido, destacan el sistema de nombramientos de notarios, la incorporación de la figura de los fedatarios, la duración del cargo de notario y conservador de bienes raíces, la carrera funcionaria, sistemas de fiscalización y control, entre otros.