Política 25-09-2025

Sixto González llama a fortalecer la protección de las familias frente a catástrofe en Villa María del Valle de Linares

El candidato a senador por la Región del Maule, Sixto González (PC), llegó hasta la Villa María del Valle en Linares, sector que en los últimos días resultó gravemente afectado por el paso de un tornado. Acompañado por el concejal Lenin Fuentes, recorrió las viviendas dañadas y compartió con las familias que hoy enfrentan un complejo escenario.

Durante la visita, González subrayó la urgencia de avanzar en una legislación que garantice seguridad y respaldo real a las comunidades que sufren este tipo de emergencias climáticas, cada vez más frecuentes en la región y país.

Este tipo de eventos deberían estar protegidos por una legislación que amplíe la cobertura de los seguros para que las vecinas y vecinos no tengan que depender de las ayudas que puedan llegar de algunas instituciones, afirmó el candidato.

Asimismo, el postulante al Senado sostuvo que este tipo de catástrofes dejan en evidencia la vulnerabilidad de muchas familias y la necesidad de que la política pública incorpore medidas de prevención, respuesta oportuna y un marco legal que obligue a las empresas a responder en estas circunstancias.

