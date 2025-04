Deportes 19-04-2025

Skater de Empedrado se lució en Mendoza

- El deportista participó en campeonato efectuado en la localidad mendocina de Cacheuta. Además, fue beneficiado con una beca deportiva otorgada por la Municipalidad de Empedrado.

Una destacada participación en el Cacheuta Downhill Skate 2025, tuvo el skaters empedradino, Maxi Morales, quien paseó arriba de su tabla, el nombre de la comuna en Mendoza, Argentina.

El deportista maulino dejó su huella en la categoría Skateboard Open, logrando un tiempo de 1 minuto 51 segundos en la bajada de la cuesta.

Si bien el joven skater de 21 años, no logró podio en esta oportunidad, de igual manera, hizo un favorable análisis de su participación en este importante evento deportivo realizado en Mendoza. “Analizando mi participación en Mendoza, creo que fue muy buena, a pesar de que no pude entrenar mucho por temas personas, pero, destaqué bastante, ya que las curvas eran muy exigentes y muy rápidas. Además, no tuve ninguna caída, eso es un gran logro, debido a que la pista era complicada”, afirmó.

INICIOS

Morales, explicó que sus inicios en el longboard fueron en la adolescencia, específicamente, “a los 14 años viendo a mi hermano mayor, quien fue el que empezó con el skate downhill. A mí solo me gustaba pasear en la tabla, darme unas vueltas. Le pedía la tabla a mi hermano, de a poco fui conociendo personas que lo practicaban, me fui metiendo en ese mundo y me gustó mucho la energía que daban las personas. Además, de compartir la misma pasión”.

BECA DEPORTIVA

El deportista ha estado presente en diferentes competencias, teniendo un gran papel en todas ellas. Gracias a su talento, Maxi Morales, recibió una beca deportiva que le ha ayudado a cubrir los gastos de participación de los campeonatos de longboard organizados en Mendoza el 2024 y el 2025.