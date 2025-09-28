Crónica 28-09-2025

SLEP Los Álamos avanza en implementación con importantes logros

Con el cumplimiento de los plazos para la licitación de transporte escolar; el sistema de remuneraciones para docentes y asistentes ya adjudicado; un diagnóstico del estado de infraestructura de sus 187 establecimientos; el despliegue activo por todo el territorio del equipo de apoyo técnico pedagógico y una fluida relación con los gremios, SLEP Los Álamos, desarrolló su Quinta Mesa de Instalación Territorial.



La jornada se llevó a cabo en el Complejo Deportivo Criollo de Yerbas Buenas, reuniendo a diversos actores del territorio para seguir avanzando en el proceso de instalación del servicio, que entrará en régimen en 2026.



Durante la jornada se trabajó en seis mesas temáticas, destacando importantes avances en diversas áreas clave para el correcto funcionamiento del nuevo modelo educativo público en las siete comunas del territorio.



TRANSPORTE ESCOLAR



Uno de los hitos más relevantes fue el avance en transporte escolar, donde se informó que ya se encuentran aprobadas por Contraloría General de la República, las bases de licitación para los recorridos de las siete comunas, por un monto de $2.278 millones de pesos. Este proceso cumple con los plazos establecidos, asegurando su implementación oportuna para el año 2026.



INFRAESTRUCTURA



En materia de infraestructura, se presentó el diagnóstico completo del estado y necesidades de los 187 establecimientos educacionales que integrarán el SLEP Los Álamos, herramienta fundamental para planificar y priorizar mejoras y adecuaciones en los recintos educativos.



REMUNERACIONES



Respecto a remuneraciones, ya se encuentra adjudicado el sistema de pagos, lo que permitirá asegurar el cumplimiento oportuno y correcto de este compromiso fundamental con los trabajadores y trabajadoras de la educación. Próximamente, se realizará una prueba del sistema para verificar su operatividad.



UNIDAD DE APOYO TÉCNICO PEDAGÓGICO (UATP)



La UATP informó que su equipo ya está desplegado en los establecimientos, socializando la forma de trabajo conjunto en el ámbito técnico pedagógico. Además, se presentó una plataforma con datos integrales sobre dotación de personal y características de cada establecimiento. También se abordaron compras relevantes, como la adquisición de libros de clases, entre otros recursos pedagógicos.



RELACIÓN CON GREMIOS



En el ámbito gremial, se destacó el diálogo permanente que se ha mantenido con las organizaciones representativas del territorio, como parte del compromiso del SLEP con la participación y la construcción conjunta del proceso de instalación.



