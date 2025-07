Crónica 02-07-2025

SLEP Maule Costa fortalece competencias digitales de sus docentes

Como una experiencia que marca el inicio de nuevas oportunidades para la educación pública fue catalogada actividad que busca potenciar la innovación pedagógica, a través de la capacitación en IA de Google Gemini.

Para el Servicio Local de Educación Pública Maule Costa, liderado por el Director Ejecutivo, Julio González Reyes, uno de los objetivos a impulsar es la innovación. Por lo mismo, ya se dieron pasos significativos al dotar de internet a todos los establecimientos de las cinco comunas del territorio. Por lo tanto, a continuación, era necesario fortalecer las competencias digitales y así potenciar la innovación pedagógica.

En este marco, más de cien docentes participaron en una jornada formativa organizada por el Servicio Local sobre el uso didáctico de la inteligencia artificial Gemini, iniciativa desarrollada en el salón del liceo Claudina Urrutia de Cauquenes. La actividad fue liderada por Daniel Rebolledo, Country Lead de Google for Education, quien entregó herramientas prácticas y motivadoras para transformar el aula.

El experto explicó en la oportunidad que los docentes saben muy bien que es lo que necesitan cada uno de sus estudiantes, pero, sin embargo, dada la variedad de tareas administrativas, como la planificación de las clases y generación de informes, atenderlos de forma más individual se hace siempre difícil.

“La inteligencia artificial no viene a reemplazar al docente en ningún caso, sino que ayudarle a ser más eficiente en el tiempo que utilizan en la generación de temas burocráticos de papeleos, planificación, de buscar información, videos, para que ese tiempo que ellos ganan lo puedan invertir en los estudiantes”, dijo.

En este sentido, Rebolledo añade que hay que recordar que los estudiantes no van solo a la escuela a aprender contenidos, sino que también a formarse como personas.

De esta forma, al tener a los docentes más atentos a las necesidades de los alumnos, se podrá lograr una mejora en la calidad de educación, estudiantes que se sienten mucho más queridos y más parte del colegio y por otro lado, profesores con más tiempo y con una calidad de trabajo mejorada.

Como una capacitación de varias definió la formación sobre el uso educativo de la herramienta Google Gemini, el Subdirector de Planificación y Control de Gestión del SLEP Maule Costa, Mario González. En la ocasión, indicó que espera que esta capacitación sea una de varias instancias y que fue muy emocionante ver a los docentes entusiasmados con la charla.

“La inteligencia artificial ya está para quedarse y en el contexto pedagógico es una herramienta super potente, entonces es una buena instancia para que los docentes se vayan cargados de nuevos conocimientos y esperamos poder repetir la experiencia y el trabajo muy de la mano que hemos venido haciendo con Google Chile”, expresó.