Nacional 16-03-2023

SMA multó en más de 1.400 millones de pesos a la refinería ENAP de Hualpén

La Superintendencia del Medio Ambiente (SMA) aplicó una multa contra la empresa ENAP Refinerías, ubicada en la comuna de Hualpén, en la Región del Biobío, por más de 1.400 millones de pesos.



La SMA finalizó el procedimiento sancionatorio contra "Refinería ENAP Biobío", el que se inició debido a que la empresa no realizó el cambio de una antorcha que permite reducir emisiones, lo que fue clasificado como grave, lo que se encontraba dentro de de los compromisos establecidos por el titular en el permiso ambiental de 2004.



Previo al inicio de este sancionatorio, la Superintendencia efectuó fiscalizaciones durante incidentes ambientales ocurridos en el establecimiento, los que fueron denunciados por parte de la ciudadanía.



La superintendenta Marie Claude Plumer señaló que "el permiso ambiental de esta unidad consideraba el recambio de una antorcha que tiene por objeto mitigar emisiones, la cual debió haber sido reemplazada en el año 2004", lo que tenía como "finalidad mitigar los efectos ocasionados por el mismo proyecto, y, en particular, aquellos vinculados con emisiones atmosféricas con la incorporación de mejoras tecnológicas en la infraestructura del sistema de antorchas".



La segunda sanción, en tanto, se relaciona a un cargo calificado como leve, debido a que la refinería no reportó la frecuencia de monitoreo exigida en su Programa de Monitoreo mensual asociado al D.S. N°90/2000, en los meses de marzo a diciembre de 2019 y noviembre de 2021.