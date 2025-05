Agricultura 24-05-2025

SNA se refiere a laComisión para la Paz y el Entendimiento



• Como Sociedad Nacional de Agricultura, nuevamente, valoramos el trabajo de la Comisión para la Paz y el Entendimiento, así como el esfuerzo de diálogo impulsado; y ante la reacción del presidente Gabriel Boric, reiteramos nuestra permanente y total disposición a contribuir activamente en la construcción de una paz verdadera y duradera.



• Consideramos fundamental que el presidente no solo reconozca la situación, sino que, además, impulse un plan concreto y activo de reparación para las miles de víctimas que han sufrido violencia e incertidumbre. ¡Sin paz, no hay diálogo ni desarrollo posible!



• La comisión ha propuesto diversos caminos de reparación para el pueblo mapuche, más allá de la restitución de tierras. Lamentamos que el presidente no se haya referido a estos aspectos. Nuestra relación histórica con el mundo mapuche nos permite afirmar que sus demandas son más amplias y abarcan empleo digno, educación, conectividad y desarrollo integral.



• Confiamos en que el proceso legislativo permitirá revisar con responsabilidad y espíritu constructivo las recomendaciones planteadas. Es esencial considerar, tanto el impacto fiscal, como el equilibrio entre los derechos de los pueblos indígenas y los del resto de la ciudadanía.



• Como SNA reafirmamos nuestro compromiso con el diálogo y nos ponemos a disposición para colaborar en la construcción de soluciones justas y sostenibles, que impulsen el desarrollo de la macrozona sur y permitan alcanzar la tan anhelada paz.



Juan Pablo Matte

Secretario General de la Sociedad Nacional de Agricultura (SNA)