Social 07-05-2023

Sobre 55 mil personas pensionadas están recibiendo Bono Invierno en el Maule



** El monto del beneficio es de $74.767 por persona pensionada de 65 o más años que cumpla con los requisitos. Así lo destacaron autoridades regionales en un punto de pago donde tomaron contacto con beneficiarios y beneficiarias.



Pensionada de Talca, Rosa Castro Berrios, es una de las maulinas que ya recibió el pago del Bono de Invierno que el Estado entrega a los pensionados cada año para apoyarlos a enfrentar los mayores gastos que reporta la temporada. “Es bueno este bono y dinero extra porque me sirve para los remedios, la casa y otras cosas necesarias” comentó a las autoridades.



El diálogo tuvo lugar en el Centro de Pagos de Talca, hasta donde llegaron el Delegado Presidencial Regional, Humberto Aqueveque Díaz, la Seremi del Trabajo y Previsión Social, Maribel Torrealba Retamal, la Seremi de Desarrollo Social, Sandra Lastra Morales y el Jefe del CAPRI Talca del IPS, Eugenio Cáceres Castillo, para tomar contacto con las personas y comunicar a todos los y las pensionadas de la región, que el proceso de pago del beneficio, cuyo monto asciende a los $ 74. 767, llegará a 55 mil 840 personas, distribuidas en las cuatro provincias.



"Este año que tendremos un invierno lluvioso y frío se generan varios costos anexos a la canasta familiar y este bono ayuda mucho a las familias de nuestra Región del Maule. Y en ese sentido, no sólo a través de beneficios y bonos queremos resguardar a la población que está envejeciendo en Chile, sino que, por ejemplo, como Gobierno estamos haciendo un esfuerzo importante de poder ratificar un proyecto como el de Pensiones para Chile y para eso hemos comprometido un trabajo permanente", subrayó el Delegado Presidencial.



Por su parte, la Seremi del Trabajo, destacó que “como Gobierno, sabemos que el invierno siempre es difícil y principalmente para los adultos mayores. Las pensiones en este país son muy bajas, muchas personas deben endeudarse o, simplemente, dejar de comprar productos o artículos de primera necesidad. Este bono, de casi 75 mil pesos, al menos, sirve para amortiguar los gastos que cada beneficiado pueda tener durante estos días".



De igual modo, la Seremi de Desarrollo Regional, indicó que "los 55.840 beneficiarios de nuestra región del Maule, son personas de 65 años de edad cumplidos al 1 de mayo de 2023, y que estén pensionadas del Instituto de Previsión Social (IPS), del Instituto de Seguridad Laboral (ISL), de Dipreca, de Capredena, de las Mutualidades de empleadores, Sistema de AFP. Ellas recibirán el bono siempre que tengan una pensión inferior o igual $201.677. La inversión por este concepto en la región, supera los 4 mil 174 millones de pesos, recursos que vienen a beneficiar en forma directa a nuestros adultos y adultas mayores”.





Las acciones desarrolladas por el IPS para iniciar el pago del beneficio en forma segura y a tiempo, fue destacado por Eugenio Cáceres Castillo. El Jefe del Centro de Atención IPS Talca, subrayó que “institucionalmente se han tomado todas las medidas para realizar estos pagos ya sea de manera presencial o través de depósito, según la forma de pago de cada persona. Es importante señalar que el beneficio se entrega en la misma fecha en que el pensionado o pensionada recibe su pensión, por lo cual no deben realizar ningún trámite anexo” comentó.