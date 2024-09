Policial 24-09-2024

Sobre 600 conductores controlados en operativos Tolerancia Cero desarrollados por SENDA y Carabineros en el Maule



• Once conductores fueron sacados de circulación por arrojar positivo a consumo de alcohol y otras drogas







Durante el largo feriado de Fiestas Patrias, SENDA y Carabineros de Chile realizaron cinco operativos del programa “Tolerancia Cero” en sectores estratégicos de la región del Maule, para prevenir la conducción con consumo de alcohol u otras drogas.



A diferencia de otros años, las fiscalizaciones fueron realizadas en dos puntos distintos en cada jornada. Las comunas fueron Talca, Linares, Curicó, Constitución y Pelluhue.



Entre el 17 y 22 de septiembre, fueron controladas 620 personas y de las cuales 11 fueron sacadas de circulación por arrojar positivo en alcotest y narcotest. Tres se encontraban en estado de ebriedad, 5 bajo la influencia del alcohol y 3 por consumo de cannabis.

“Con estos resultados, evitamos potenciales siniestros viales asociados a consumos de alcohol y otras drogas”, destacó la directora regional de SENDA, Ana María Rodríguez.

El año pasado, fueron controlados 753 conductores y de ellos, 14 arrojaron positivo a consumo.

“Nuestro llamado permanente es a ser responsables en la conducción de vehículos motorizados y nunca consumir sustancias prohibidas, por cuanto ello pone en riesgo la vida del conductor/conductora, de quienes le acompañan o de terceras personas”, recalcó la autoridad.

PROGRAMA

Mediante la formulación de políticas y regulación, SENDA busca disminuir la prevalencia de consumo de alcohol y otras drogas, liderando, diseñando e implementando un plan de acción intersectorial para reducir los daños sociosanitarios vinculados a este fenómeno.

Estos controles tienen como objetivo cuidar a los ciudadanos de nuestro país y hacer cumplir la ley, ya que nuestra legislación establece que no se puede conducir bajo los efectos del alcohol ni de ninguna sustancia psicotrópica o estupefaciente.

Los controles preventivos se realizan en operativos desarrollados en sectores estratégicos de las distintas ciudades del país. Participan de ellos, Carabineros de Chile y SENDA, que pone a disposición de esta tarea una ambulancia y profesionales de salud capacitados para realizar in situ alcoholemias y exámenes de sangre para la detección de drogas o alcohol