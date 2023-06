Opinión 23-06-2023

Sobre desinformación y democracia



Rafael Miranda Rojas



Se ha creado vía decreto (sin mayor diálogo democrático) una comisión asesora contra la desinformación (ver Diario Oficial, 20 de Junio de 2023) Entre sus funciones se encuentra abocarse al "impacto de la desinformación en la calidad de la democracia" (Art. 2, Núm. 43.582) Dado que el decreto no define desinformación, vale la pena preguntarse qué es:



La RAE ofrece dos definciones



Acción y efecto de desinformar.



Falta de información, ignorancia.



Desinformar es "dar información intencionadamente manipulada al servicio de ciertos fines" y "Dar información insuficiente u omitirla"



Es obvio que en ese sentido el ámbito político tiene como ejercicio usual el desinformar, independiente del color político.



Por eso mismo, y por la inherente limitación de acceso a la información por parte de seres finitos como lo es el ser humano, es preocupante la creación de esta comisión que por defecto se espera sea la voz de la verdad...pero desde un ministerio con color político de turno: la verdad no tiene color político, y el fenómeno de la postverdad muestra cómo el ámbito político puede manipular la verdad para que se ajuste a los fines de turno.



De esta comisión "camiseteada", presidida por un ministro/a (Art. 3 Núm. 43. 582) que desde su ministerio se debe ajustar a las directrices de su gobierno de turno es imposible que se tenga una imparcialidad mínima: no se acusará al gobierno de turno de desinformar, obviamente. Con eso basta para deslegitimar de entrada está pretendida "casa contra la desinformación"



Por ello, es peligroso este paso, baste recordar que se tildó a la desinformación como la causa del resultado del 4/9, suponiendo por tanto que quienes votan no pueden distinguir lo verdadero de lo falso ni informarse correctamente. Suponiendo, además, que solo hubo desinformación desde la opción Rechazo, lo que es en sí mismo un acto de desinformación y un no reconocimiento de que, si hubo desinformación, fue desde el Apruebo y desde el Rechazo.



Quede claro entonces que la mejor vía para combatir la desinformación es impulsar el pensamiento crítico autónomo, evaluar la confiabilidad de las fuentes de acceso a la información, y reconocer que en el ámbito de lo opinable no es la verdad lo que prima aunque sería ideal así fuese: los diversos medios con color político específico no solo informan, sino que inclinan la opinión pública hacia una posición u otra. En ese sentido, desinforman.

Pero al mismo tiempo, un lector atento sabrá reconocer cuándo hay opinión meramente especulativa no basada en evidencia, y cuándo hay opinión fundamentada que, si bien no aspira necesariamente a la verdad, si anhela informar y no falsear la realidad.



Finalmente, hay que notar que quienes critican el fenómeno de la desinformación se comprometen con que hay opiniones correctas e incorrectas, que por lo tanto no toda la intepretación de los hechos es verdadera y que no depende del sujeto cognoscente determinar esa verdad o falsedad: existe un compromiso realista al sostener que se debe evitar la desinformación.



Ocurre lo mismo al atacar posiciones negacionistas, y creo que no se tiene plena claridad de que ello exige aceptar que la verdad no se construye, no es un constructo social ni una mera narración al modo de Lula.