14-06-2023

¿Sobrepeso o condiciones climáticas? Familia exige la verdad tras negar traslado a paciente de Melinka

La familia de Fabián Ñancupel, en la localidad de Melinka, protestó por la muerte del paciente a quien, según se indicó inicialmente, se le negó el traslado por aerotaxi debido, según las primeras versiones, a su sobrepeso.

El fallecimiento ocurrió hace ya dos semanas en la posta del pueblo, ubicado en la provincia de Aysén, luego de que Ñancupel presentara síntomas de intoxicación que se agravaron por lo que fue internado en la localidad donde el personal médico solicitó trasladarlo hasta Coyhaique.

Según informó entonces el alcalde de Guaitecas -a la que pertenece Melinka-, Marcos Silva, la ambulancia aérea de la empresa Aerotaxis del Sur -que llegó con tres paramédicos, además del piloto- determinó que no podía ser trasladado debido a su peso.

A su familia se le informó que el traslado no sería posible por razones climáticas. "Sin embargo, ellos sí se pudieron trasladar", hizo ver el hermano del paciente, Mauricio Ñancupel.

El encargado de la posta rural de Melinka, Pablo Mardones, ratificó a Canal 13 que el hombre no había sido trasladado "por cuestiones de talla, de peso. Es muy grave para nuestra población y comunidad que por temas de peso no se haya trasladado al paciente".

Dos semanas después del deceso, su familia y vecinos realizaron ayer una velatón en la que exigieron claridad al Servicio de Salud de Aysén, entidad que reforzó que se rechazó trasladar al paciente por problemas climáticos.

Rodrigo Verdugo, del Servicio de Salud de Aysén, relató que "se contactó al servicio SAMU de Reloncaví para realizar el traslado hacia la localidad de Puerto Montt, ya sea con empresas privadas, Fuerza Aérea o vía marítima. Lamentablemente, debido a las malas condiciones climáticas, ninguna de estas opciones pudo concretarse".

Dada la gravedad de la situación, desde este organismo indicaron que iniciarán una investigación interna para establecer responsabilidades e indagar si se dio cumplimiento a los protocolos.