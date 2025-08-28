jueves 28 de agosto del 2025
El Diario del Maule Sur
FUNDADO EL 29 DE AGOSTO DE 1937
  • Agricultura
  • Crónica
  • Cultura
  • Deportes
  • Editorial
  • Nacional
  • Opinión
  • Policial
  • Política
  • Social
  • Ediciones Anteriores
  • Quienes Somos
    • Hoy
    Editorial 28-08-2025
    Sociedades Anónimas Deportivas
    Publicidad 12
    Con la aprobación de una serie de normas, entre ellas la que prohíbe la multipropiedad, la Comisión de Constitución del Senado continuó con el estudio de las indicaciones al proyecto que modifica la ley que regula las sociedades anónimas deportivas profesionales en materia de fiscalización y conflictos de interés, entre otras.

    Así lo informó uno de los autores de la propuesta, senador Matías Walker, quien explicó que en la última sesión dedicada a analizar esta iniciativa se aprobaron diversas disposiciones, entre ellas la relativa a la multipropiedad.

    Cada seis meses los clubes, que son las organizaciones deportivas de base, van a tener que remitir a la respectiva liga profesional la nómina actualizada de su composición accionaria de manera tal de que la liga va a poder aplicar sanciones si es que le consta que hay contravención a las provisiones que establece la ley, como lo señalan algunos legisladores.

    Cabe recordar que la Comisión ha dedicado varias sesiones a analizar esta iniciativa y previamente aprobó una norma que establece la incompatibilidad entre ser dirigente de la federación y de una liga profesional
    Freddy Mora | Imprimir | 31

    Otras noticias

    Ampliar cárceles
    Ampliar cárceles
    Proyecto Antifiltraciones
    Proyecto Antifiltraciones
    Ley Jacinta
    Ley Jacinta
    Delito de grooming
    Delito de grooming
    Multas por no sufragar
    Multas por no sufragar
    Diario El Heraldo
    Yumbel 658 Linares Región del Maule
    diarioheraldo.linares@gmail.com - publicidad.elheraldo@gmail.com
    732210069 - 732214656
    Quienes Somos | Ediciones Anteriores | Link de Interés | Contacto
    Quienes SomosEdiciones AnterioresLink de InterésContacto
    Quedan todos los derechos reservados Diario El Heraldo © 2025 |
    Desarrolla Diario El Heraldo | Optimizado y disponible para