Editorial 28-08-2025

Sociedades Anónimas Deportivas

Con la aprobación de una serie de normas, entre ellas la que prohíbe la multipropiedad, la Comisión de Constitución del Senado continuó con el estudio de las indicaciones al proyecto que modifica la ley que regula las sociedades anónimas deportivas profesionales en materia de fiscalización y conflictos de interés, entre otras.



Así lo informó uno de los autores de la propuesta, senador Matías Walker, quien explicó que en la última sesión dedicada a analizar esta iniciativa se aprobaron diversas disposiciones, entre ellas la relativa a la multipropiedad.



Cada seis meses los clubes, que son las organizaciones deportivas de base, van a tener que remitir a la respectiva liga profesional la nómina actualizada de su composición accionaria de manera tal de que la liga va a poder aplicar sanciones si es que le consta que hay contravención a las provisiones que establece la ley, como lo señalan algunos legisladores.



Cabe recordar que la Comisión ha dedicado varias sesiones a analizar esta iniciativa y previamente aprobó una norma que establece la incompatibilidad entre ser dirigente de la federación y de una liga profesional

