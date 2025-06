Opinión 12-06-2025

SOLEDAD



Carlos Cabezas Gálvez.

Escritor, poeta y ensayista chileno





Cada día que pasa

más te acercas a hacerme compañía,

no llegas con hipocresías, rencores

mentiras o engaños,

llegas sincera,

como el agua sobre mi tierra

a fructificar mis pensamientos,

a prepararme a vivir

días aciagos en alegres

vienes a hacerme compañía.

Te acepto y te siento querida

no me exiges nada

sólo te acurrucas en mi regazo,

siento tu calor

no me haces daño

en cuidar mis pasos,

contigo no hay dolor

sólo conversación

de los dramas de la vida,

de las alegrías y éxitos,

no me abandonas

eres mi compañía.

¡Soledad!

Eres el silencio

que responde a mis preguntas

eres sombra que acepta ir

hacia donde se dirigen mis pasos,

eres desvelo que acaricia mi frente

en noches largas

eres oración para mis desconsuelos

eres mi medio para descubrir

el valor de lo sencillo

eres esperanza que me aconseja

que espere…

eres papel, lápiz, tinta, acuarela

para mis sueños.

Eres…eres.

Eres con quien comparto mi vida

quien me fortalece

cuando mis flaquezas aparecen.

Eres mi canción:

“Eres el agua que en forma

de gotitas solidarias

bajas de la cordillera

a regar mi tierra

fructificar mis pensamiento

y regalar flores y poemas

al mundo que me rodea”.