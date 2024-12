Política 14-12-2024

Solicitan a Dipres traspasar dineros pendientes del Presupuesto 2024 a Gobernación del Maule



Fue en la última sesión de la Comisión de Presupuesto del Gobierno Regional del Maule del pasado lunes, donde se encendieron las alertas en torno al Presupuesto 2024 de la Gobernación del Maule.

En la oportunidad, se informó que desde la Dirección de Presupuesto del nivel central, no hay traspasado más de 12 mil millones de pesos comprometidos para diferentes proyectos, acumulando una merma de ingresos al Gobierno Regional durante los meses de octubre, noviembre y diciembre.

“He tomado conocimiento de la situación de los recursos que no han sido traspasados a la Gobernación del Maule que superan los 12 mil millones. No hay habido traspaso de recursos en los meses de octubre, noviembre y diciembre me señalan desde el Gore, lo que sin duda es preocupante para la gestión que está finalizando”, dijo la senadora del Maule, Paulina Vodanovic.

La parlamentaria, agregó que “en virtud de ello y del desarrollo de la Región del Maule, es que solicité a la Dipres, agilice el traspaso de recursos a la Gobernación del Maule que están pendientes desde el mes de octubre, por lo que esperamos tener pronta respuesta a esta solicitud”.