Política 23-08-2023

Solicitan a Presidente Boric destinar más contingente militar disponible en ayuda de la Región del Maule





El diputado de la UDI, Felipe Donoso, solicitó al presidente de la república, Gabriel Boric destinar todo el contingente militar disponible para ir en ayuda a la región del Maule.

El parlamentario gremialista por el Maule Norte fue claro “habiéndose declarado al estado de excepción, se hace necesaria ayuda extraordinaria para ir a salvaguardar el desastre por las torrenciales lluvias que estamos viviendo en el centro sur del país”.

“Claramente”, subrayó el legislador “hoy día los organismos de emergencia, las municipalidades, el gobierno, no son capaces, no dan abasto con el nivel de desastre que existe en la Región. Por eso es importante que se tome conciencia y que esté disponible toda la fuerza que tenga la nación para ir en ayuda de nuestros compatriotas que lo están pasando muy mal”.

A juicio del diputado “esta seguramente es la catástrofe que ha afectado a más personas después del terremoto. Es importante que se tome conciencia porque en este minuto existen chilenos que necesitan ayuda y el Estado es incapaz de llegar a ellos”.

Por esta razón, finalizó el diputado Felipe Donoso, “insistiré para que se logre contar con mayor contingente de las Fuerzas Armadas, porque la verdad no se da abasto, ya las manos son pocas, y son cientos de familias que lo están perdiendo todo, y lo más grave las vidas humanas”.