Crónica 13-06-2023

Solicitan al Minsal extender la campaña de invierno y entregar más recursos a municipios

• La jefa de la unidad de salud pública de la universidad autónoma criticó la gestión de la Subsecretaria de Salud Pública toda vez que la cobertura de vacunación ha estado muy por debajo de lo esperado y los recursos han sido insuficientes por parte del Ministerio de Salud.

Duras críticas ha recibido el Ministerio de Salud, especialmente la Subsecretaria de Salud Pública, por parte de especialistas en salud pública ante la falta de cobertura y recursos para la vacunación contra virus influenza y sincicial, entre otros.

Ahora fue el turno de la ex ministra vocera de gobierno y actual jefa de la unidad de salud pública de la universidad autónoma de chile, Dra Karla Rubilar, quien criticó la gestión de la psicóloga y actual subsecretaria Andrea Albagli Iruretagoyena, afirmando que “la campaña de vacunación de influenza del presente año ha estado lejos de ser una campaña exitosa logrando apenas un 65% de cobertura de la población objetivo. Y claramente se acerca a un fracaso cuando hablamos de que llegamos sólo al 55% de la población mayor de 65 años y sólo el 63% de la población de niños menores de cinco”.

Ante este escenario, y con la finalidad de evitar un colapso, la académica de la universidad autónoma indicó que “si queremos evitar el colapso de la atención cuando se cruce el peak de virus sincicial con virus influenza la autoridad de salud debe entregar mayores recursos para desplegar la campaña de vacunación con mayor fuerza en terreno, donde han estado muy ausentes. Para eso se deben entregar los recursos a las municipalidades, a la atención primaria de salud, a los alcaldes y alcaldesas”.

Por último, Rubilar encendió las alamas ante la proximidad de que concluya el convenido de la campaña de invierno. Al respecto la ex autoridad de gobierno expresó que “el convenio de campaña de invierno, que empezó el 15 de marzo y termina el 15 de junio, está próximo a finalizar, con recursos insuficientes y la incerteza de si se extenderá, o no, ante un escenario sanitario crítico y que no puede encontrarnos sin recursos ni capacidades instaladas. Es imperioso que el Ministerio de Salud, se abran a la posibilidad de extender la campaña de vacunación, entregando además los recursos que las municipalidades necesitan para ir a vacunar a la población objetivo que nos falta”, concluyó la especialista.