Policial 19-04-2023

Solicitan crear un registro nacional de prófugos de la justicia por deudas de alimentos

La diputada por el distrito Maule Norte, Mercedes Bulnes, ofició a los Ministerios de Justicia y de la Mujer, ya que actualmente no se registran las órdenes de detención por deudas de alimentos en el Registro Nacional de Prófugos de la Justicia que está disponible para todos los jueces del país.

“He oficiado al Ministerio de Justicia y al Ministerio de la Mujer y Equidad de Género para que esa omisión pueda ser reparada, ya que, si el deudor de alimentos es aprehendido y presentado al juez por cualquier otra situación, no se hace efectiva la orden de detención que existe en su contra” explicó la diputada Bulnes.

Este problema radica en que las órdenes de detención se envían exclusivamente a las comisarías más cercanas del domicilio del deudor de pensión, el cual puede incluso no ser su domicilio real, dificultando la rapidez del proceso.