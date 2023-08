Política 19-08-2023

Solicitan sistemas eficientes de control y fiscalización de los gobiernos regionales



Solicitar la implementación de sistemas eficientes de control y fiscalización de los gobiernos regionales (Gores). Esa es la finalidad de la resolución 998, aprobada por la Sala de la Cámara, por 78 votos a favor, 27 en contra y 25 abstenciones.

En el documento se expone que, en tanto no se cumpla con tal situación, se debiera suspender la entrega de nuevos recursos para los Gores. Esto, en el contexto del anuncio presidencial de aumentar las facultades y recursos a las mencionadas entidades. La idea es evitar problemas como los traspasos a fundaciones, conocidos por la opinión pública y que levantan dudas respecto del uso eficiente de los recursos públicos.

Para contextualizar la solicitud, se menciona la investigación en curso del traspaso de fondos a fundaciones. En ello se acusa un accionar discrecional de parte de la autoridad regional, más cuando se carecen de medidas de resguardo que permitan garantizar el correcto uso de los dineros, como pólizas o boletas de garantía. Así, se estima que una debida diligencia hubiese permitido levantar las alertas necesarias respecto del hoy denominado “caso fundaciones”.

El texto advierte que el único mecanismo de control que corresponde a los gobiernos regionales son las auditorias. Empero, estas no son obligatorias. De hecho, depende del mismo auditado el pedirla o no, lo que se considera “paradójico”.