Solo partidos pendientes En la Asociación Linares de Fútbol Amateur para este fin de semana

- Mientras tanto se preparan las selecciones en categoría sub 15 y 45 años para el debut con San Javier

Dos encuentros pendientes son los que fueron programados para este último fin de semana del mes de julio . El resto de los clubes pueden descansar y reponer energías para el mes de agosto . Recordar que la AFAL , en series infantiles, puso una pausa en la competencia , debido a los intensos fríos . Aunque en rigor igual está trabajando la selección menor que dirige Albert Chacón con miras a las eliminatorias regionales . En tanto que la serie de 45 años también está entrenado bajo las órdenes de Eduardo “lalo” Tapia . Al cierre de esta edición tenía un partido amistoso . Una cosa es clara , ya se conoce al rival que deberá enfrentar: la asociación de San Javier .

Lo que llamó la atención fue la gran cantidad de expulsados en la fecha pasada. Joel Fuentes , presidente de la AFAL , dijo que “ algo está pasando , demasiados insultos a los árbitros , quienes no envían los informes en conjunto con los turnos y nosotros tenemos que aplicar el reglamento , por les pedimos a los dirigentes que sus jugadores bajen las revoluciones , porque estamos en una cancha de futbol y no queremos más violencia, hay que erradicarla de una vez por todas Estamos preocupados porque este año ha sido muy complejo en esta materia y debemos cuidar el prestigio que tiene la Asociación. Los presidentes de las instituciones son los principales responsables de decirle a sus jugadores que esto es solo futbol, disfrutar y compartir , para compartir la amistad y no ponerse a pelear. Hace algunos días firmamos un acuerdo que sin duda esperamos de una vez por todas que los elementos agresivos no puedan jugar en ninguna Asociación, porque lo dice clarito que si un jugador es castigado por 8 años hacia arriba , nos vamos a pasar la información entre los cuatro presidentes y el castigado no podrá jugar en ninguna de las Asociaciones”.

Fuentes , anticipó que las eliminatorias parten el 2 de agosto: “ nos correspondió por sorteo enfrentar en el primer duelo al representativo de San Javier , y estamos buscando cancha , para ese primer partido . Los técnicos son Albert Chacón , con la sub 15 y Eduardo Tapia , con la de 45 . Han realizado algunos partidos amistosos y están esperando para el debut. Este fin de semana sólo partidos pendientes en la Asociación . Uno de los encuentros es Badilla con Panimávida , en la cancha Juan Pablo Monroy, a contar de las 11 :00 de la mañana y Guadalupe con Colbún el domingo a la misma hora en cancha de Unión San Luis.



