Opinión 27-12-2024

SOLSTICIOS Y NAVIDAD



Carlos Cabezas Gálvez.

Escritor, poeta y ensayista chileno.





Solsticio de invierno

en el hemisferio norte,

solsticio de verano

en el hemisferio sur.

Son las dos caras de la moneda

¿Dónde te encuentras tú?

El solsticio puede ser

cálido y frío,

según el mundo en el cual vives.

En ambos se celebra la Navidad.

En el solsticio frío

la nieve es verdadera

en el solsticio cálido

la nieve es irreal, mal remedo

de una realidad.

¿A cuál perteneces tú

en los solsticios que se celebra

la llegada del niño Dios,

su natividad?

Estás en el mundo cristiano

donde los niños esperan La Noche Buena,

con la alegría que traen los regalos

y los encuentros familiares en Paz.

En la mundo de las guerras

no tienen instancias para regalos,

no hay tiempos para una oración,

no hay segundos de Paz.

En el mundo del solsticio frío

muchos niños no tienen donde dormir

ni cobijas para abrigarse.

En ambos solsticios

hay niños que tienen hambre

ni alimentos ni bebidas

para calmar su sed.

En muchas partes del mundo

el mensaje del Redentor,

es desoído por los comerciantes.

¿Qué podemos hacer, mi Dios

de Amor y Paz?

Si es tan grande al daño

que hacen los miserables

a sus débiles semejantes.

La Paz en Navidad,

es el gran deseo de todos

los hombres y mujeres

de buena voluntad,

si se hiciera realidad

veríamos que la diferencia

de ambos solsticios

es sólo de la omnipresencia

que nos une en la creencia de Dios

que está con nosotros,

en ambos solsticios

que nos bendice

por nuestro actuar

en Amor y Paz.