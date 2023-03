Social 16-03-2023

Son más que estudiantes ´mateos’: la alta capacidad académica requiere de apoyo pedagógico y profesionales capacitados

- Profesores y psicólogos en Chile no están capacitados para identificar esta alta capacidad en el aula. La Universidad Católica del Maule realizará el primer curso on line sobre identificación de altas capacidades académicas, programa dirigido a profesores, psicólogos y estudiantes de último año de ambas áreas.

Suelen ser los primeros que terminan una tarea, quienes tiene más motivación por aprender y obtienen las mejores notas. Son los llamados ´mateos´ del curso y en torno a ello se han generado muchos mitos y estereotipos que han mermado su talento.

La alta capacidad académica ha sido un tema poco explorado a nivel investigativo, no existe una única definición teórica al respecto y actualmente, en Chile, las mallas curriculares de profesores y psicólogos no contemplan formación para identificar y potenciar el talento académico de estos estudiantes. Así lo explicó Claudia Cornejo, académica de la Escuela de Psicología de la Universidad Católica del Maule (UCM) y quien se ha dedicado a investigar esta área, actualmente desde un proyecto Fondecyt de Iniciación que, por primera vez, aborda la alta capacidad en el contexto rural.

Cornejo diferencia la alta capacidad de la superdotación, pues esta última implica una habilidad innata sin necesidad de estudio o entrenamiento. “Hay algunas características que se manifiestan en estudiantes con altas capacidad con las que diversos autores están de acuerdo como, por ejemplo, que tienen una velocidad de aprendizaje más rápido, pasión por aprender en áreas que son de interés y, por tanto, esta alta capacidad se puede manifestar en un área de dominio específico o en varias. Estos niños se interesan más por pares intelectuales que etarios, con personas que puedan tener conversaciones más profundas discutir sobre ciertas temáticas”, dijo.

CREENCIAS ERRÓNEAS

Pese a la creencia popular, no necesariamente son estudiantes con promedio siete o con las notas más altas de su clase. “Eso puede suceder porque no encuentran en el sistema educativo regular, estimulación suficiente o profesores que puedan responder a sus necesidades psicoeducativas y las clases se les hagan aburridas y muy lentas. Entonces dejan de prestar atención, dejan de interesarse y eso va desencadenando que se desencanten y muchos de estos niños se van del sistema regular. Aunque no todos tiene los recursos para tener educación en casa y muchos pierden su potencial porque el colegio no los estimula para poder desarrollarlo”, explicó Cornejo.

“Lamentablemente existen muchos estereotipos que hacen pensar que el apoyo psicoeducativo y socioafectivo es innecesario", advirtió la académica. “Ellos sí necesitan un currículum distinto, necesitan apoyo pedagógico distinto para poder tener apoyo y tareas altamente desafiantes. Lo que sucede en las aulas es que, cuando un estudiante termina más rápido porque procesa más rápido la información, le piden que ayude al compañero o le toca esperar pacientemente a que los compañeros alcancen el nivel para pasar al siguiente contenido y por eso se aburren”, añadió.