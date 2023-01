Agricultura 20-01-2023

Sonami: El sistema de evaluación ambiental debe reevaluarse para permitir que los proyectos se hagan bien

La Sociedad Nacional de Minería (Sonami) hizo un llamado a reevaluar el sistema de evaluación ambiental para permitir que los proyectos "se puedan hacer bien", tras el rechazo por parte del Comité de Ministros a Dominga, iniciativa minera portuaria que buscaba instalarse en La Higuera.

El presidente de Sonami, Jorge Riesco, indicó que "el presente de la minería es el que nos tiene preocupados, hoy día hay una demanda de metales en cierne que obliga a tomar decisiones y no nos obliga a aprobar proyectos malos, pero sí nos obliga a desestimar otras consideraciones por las cuales los proyectos pudieran no estarse haciendo, y no estoy hablando solo de este proyecto, estoy hablando de varios proyectos más que tenemos en cartera y que necesitan una evaluación aceptada, una evaluación técnica y justa".

Debido a lo anterior, aseguró que "el sistema de evaluación ambiental, en su conjunto, debiera ser reevaluado para permitir que efectivamente los proyectos se puedan hacer bien".

Varias voces, incluso desde el interior del Gobierno, como la ministra del Medio Ambiente, Maisa Rojas, llaman a evaluar la institucionalidad en esta matera. En este caso, el Comité de Ministros.

El abogado Sebastián Zárate, profesor de derecho constitucional de la Universidad Autónoma, explicó que esta instancia "estaba pensada para hacer un cuerpo de carácter técnico, pero que sin embargo revela el carácter político que éste tiene, y revela también las deficiencias en nuestra institucionalidad medioambiental que nos llevaría a pensar que hay un antes y un después en el caso Dominga".

"Esto nos genera problemas desde el punto de vista de seguridad de la inversión, de la certeza jurídica, de los proyectos de inversión ya sea nacionales o extranjeros, y creo que es un tema que sin duda va a tener que ser revisado en el futuro", puntualizó.

En la última jornada, tras conocerse la decisión del Comité de Ministros, el titular de Hacienda, Mario Marcel, expresó que "el rechazo de un proyecto de inversión importante sin duda no es un motivo para celebrar, lo que uno quisiera es que los proyectos de inversión salieran adelante con pleno cumplimiento de las exigencias medioambientales. En este caso, desgraciadamente eso no fue posible y así lo resolvió el Comité de Ministros".

Y declaró que ahora espera que "así como en esta oportunidad se ha rechazado un proyecto de inversión, estamos seguros que vamos a ver en el futuro aprobación de proyectos de inversión importantes, con pleno cumplimiento de las normas ambientales".