Sorprendieron al líder: Albirrojos complicaron a los potros y rescataron un punto valioso en una cancha deplorable

- Aunque no pudieron aprovechar la superioridad numérica, siguen sumando

Solo dos variantes presentó el equipo del “kalule” para el duelo frente al líder Melipilla: Suazo por Schultz y Carlos Soza por Sebastián Peñaloza . El resto se mantuvo con Gustavo Merino , Flavio Rojas, Alexander Pastene, Yonathan Suazo , Alex Cortés , Maximiliano Cerato, Diego González, Luis Oyarzo , Diego Vallejos , Carlos Soza y Felipe Escobar .

Un partido que en los primeros minutos no fue fácil . Con un estado del campo de juego horrible. Todavía nos preguntamos como la ANFP permite jugar en ese reducto deportivo .

Los albirrojos tuvieron la primera ocasión en un pase de Maximiliano Cerato , para Yonathan Suazo , quien centró , pero no apareció nadie . A los 6 minutos asomaron las primeras cartulinas amarillas . El primero en ser pintado fue Cáceres, de Melipilla, luego de una falta a Escobar . El segundo fue Maximiliano Cerato , por un “cariñito” a un jugador .

A los 12 llegó la expulsión de Arenas , por una falta a Suazo. Desde ese momento Melipilla se quedó con uno menos . Taiva , logró inquietar con un disparo , tras la falla de un defensa, pero ya Gustavo Merino , a esas alturas, era la figura del partido . Al minuto 22 , Matías Rodríguez , ex Universidad de Chile , tuvo una tremenda oportunidad en un balón al que le pegó con toda la potencia, y la reacción fue felina de Merino . Lamentablemente Linares no aprovechaba la superioridad numérica , con poca intensidad y con cierta timidez en el ataque . Recién a los 38 , Felipe Escobar fue habilitado , pero se enredó y la cancha le jugó una mala pasada . El último en disparar en el primer tiempo fue Diego Vallejos , que, con un disparo ,le dio trabajo al portero . Con cero a cero se fueron al descanso .

COMPLEMENTO

Los dirigidos por Rodrigo Meléndez, entraron desconcentrados y dormidos . Antes de los dos minutos , en un centro , donde no lograron cerrar Cortés y Pastene , ingresó solo Rodríguez para liquidar a quemarropa al portero Merino y poner la ventaja para el cuadro del potro .

Después llegaron una serie de cambios , donde el “kalule” movió la pizarra , para darle más fuerza a los albirrojos . En el minuto , 58 fue Zúñiga , quien había ingresado hace poco , el que calentó las manos del arquero Melo .

A los 69 , nuevamente Merino , estuvo atento para despejar un balón y ahogar el grito de gol del puntero . Lo importante es que desde los 75 minutos , hubo un cambio de mentalidad de los linarenses que reaccionan y se dan cuenta que estaban con uno más en el campo de juego . A pesar que-cosa curiosa - Melipilla ,daba la sensación que no estaba en inferioridad .

Por fin a los 86 minutos , luego de un centro al área , Sebastián Peñaloza , que había ingresado en el segundo tiempo , casi derribó el arco de Melo con el balón que dio en el horizontal. La pelota es despejada a medias por la defensa y le llegó a los pies de Nicolás Forttes , quien elude la marca del defensa y se despacho un tiro potente rasante , a ras de hierba , cruzado , donde nada tuvo que hacer el portero de Melipilla, y vino la alegría para los dirigidos por el “Kalule”, que encontraron premio a su búsqueda incansable del gol , en los últimos minutos .

Con este punto , el Depo sumó 20 unidades y continúa en la octava posición y sigue con su invicto en el inicio de la segunda rueda y ahora se prepara para dos duelos de local . Este sábado a las 17:30 horas ante Deportes Concepción, sublíder del campeonato con 29 positivos, y luego ante Lautaro de Buin , seis puntos que sin duda deberían quedar en casa .

KALULE

Rodrigo “Kalule” Meléndez , compartió sus impresiones de la igualdad conseguida por los albirrojos en Melipilla: “ fue importante para nosotros , por la situación en que nos encontramos , por eso queremos despegar . Obviamente queríamos ganar , no se pudo , creo que enfrentamos al mejor equipo del torneo . Quedamos con la sensación un poco amarga , porque estuvimos gran parte con un hombre más y a eso no supimos sacarle provecho . Pero , nada que reprochar, estos partidos son así . Al final nos vamos con un punto que puede ser valioso . Nos constó al principio encontrarnos con el fútbol que veníamos realizando de buen pie, ellos nos presionaron y cometimos errores . Pero , en los últimos minutos nos vimos bien , teniendo el control del balón y logramos sumar. Ahora tenemos otro partido muy complicado frente a Deportes Concepción y debemos estar siempre concentrados. Es un rival que viene en alza , con un plantel muy jerárquico , lo hablaremos en la semana”.





