Crónica 16-08-2023

Sostenedores de la región recibirán $140 millones del Mineduc para Transporte Escolar Rural

El seremi de Educación del Maule. Francisco Varela, anticipó que 15 establecimientos de la región recibirán aportes al Transporte Escolar Rural que van desde los 3 a los 14 millones de pesos totalizando $140 millones para este año.



Varela explicó que esta ayuda busca apoyar financieramente los viajes de los estudiantes en zonas rurales de difícil acceso o con insuficiente locomoción colectiva en las comunas.



Del total, $122 millones beneficiarán a más de 28 mil escolares de establecimientos municipales y a ellos se sumarán los jóvenes de tres establecimientos particulares subvencionados que suscribieron el convenio por otros $18 millones.



Sobre el programa y sus alcances, Varela recordó que los proyectos que presentan los sostenedores se evalúan con distintas variables y con distinto valor de cada una de ellas en la sumatoria total del puntaje que obtienen las iniciativas.



“Estamos comprometidos en un proceso de reactivación educativa, queremos mantener la alta asistencia del primer semestre y asegurar la permanencia de los estudiantes en los centros educativos; para ello es fundamental que apoyemos a los municipios con fondos para solventar los gatos del transporte de las y los estudiantes. Agradecemos y felicitamos a los sostenedores que postularon sus proyectos y resultaron beneficiados”, explicó el seremi, agregando que las variables de desarrollo de infraestructura vial y transporte público, y cambios en los planos reguladores de las comunas influyen en la categoría de “rural” que ostentan distintos establecimientos.



Del mismo modo, Varela destacó el trabajo de los tres sostenedores de establecimientos particular subvencionados que recibieron $6 millones cada uno y que, en total, atienden a 824 escolares de zonas rurales.



USOS Y CONDICIONES



Este beneficio se otorgó a comunas que posean un porcentaje de ruralidad igual o mayor que el 25% de su población. Dado que no todos los alumnos que habitan en estas comunas tienen problemas de movilización, el beneficio se entrega a través de los sostenedores, de manera que se priorice a estudiantes que tienen dificultades para transportarse. La asignación de recursos se realiza a través de un concurso al cual los sostenedores deben postular presentando un proyecto que involucre sólo a los alumnos beneficiados.



Los dineros que entregará Mineduc podrán utilizarse en arriendo de buses o minibuses para facilitar los viajes de los estudiantes, mantenciones para los buses que ya posean los municipios, ya sea que necesiten repuestos o se desee extender los recorridos para ampliar el servicio de traslado.



El beneficio del subsidio llega a sostenedores de establecimientos públicos y de particular subvencionados catalogados por Mineduc como rurales y los dineros no podrán ser destinados a gastos de personal, ni de remuneraciones. Tampoco está permitida la compra de vehículos de ningún tipo con parte o el total del aporte ministerial o cualquier otra convención que derive en la compra de éstos.



Los beneficiados son los municipios de: Yerbas Buenas, Colbún, Longaví, Maule, Pelarco, Pelluhue, Pencahue, Retiro, Río Claro, Sagrada Familia, San Clemente, y Vichuquén. En tanto los sostenedores particular subvencionados son la “Agrupación Cultural La Purisima Montaña de Teno”, la “Corporación Educacional Arturo Prat” de Yerbas Buenas, y su similar “Corporación Educacional Puertas Verdes” de Constitución.