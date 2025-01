Opinión 22-01-2025

Spinetta, Los Tres, Bobe y cosas del Fútbol

Jaime Andrés M. González Sanhueza

Periodista y Licenciado en Comunicación Social



Hablábamos de lo entramado que es el mundo. Si nos animamos a investigar relatos

históricos, musicales, deportivos y nuestra propia vida, de seguro encontraremos

coincidencias “históricas” interesantes. ¿Nada es casualidad? Hace unas semanas fui

invitado al concierto de Los Tres en Talca , llamado Revuelta, por tener a su formación

histórica. Me acompañó mi hijo Felipe, quien claramente es más fan del Trap argentino

de Dillom o Duki (muy buenos) , que de las guitarras de Álvaro Henríquez y Ángel

Parra. En cierto punto, a mi también la guitarra usada de forma convencional no me

llama la atención. Al menos hoy. Soy admirador de Los Tres. El álbum Fome de 1997

es un disco oscuro y luminoso. Bello. Dramático.

Pasó aquel concierto y una semana después ,felizmente junto a Felipe estábamos rumbo

a Concepción para ver un partido “amistoso” entre la Universidad de Chile y River

Plate en el Estadio Municipal , Ester Roa Rebolledo. No soy futbolero, pero con mi

hijo hacemos análisis de los partidos muy entretenidos. Hay cierta lógica, sistemas,

estructuras, virtudes, jugadas claves, momentos, que se entremezclan en un partido de

futbol. Con la expulsión del nueve, Leandro Fernández, jugador argentino de la

Universidad de Chile, el partido perdió ritmo y competencia en el bello Concepción.

En la previa al encuentro sonaron muchas canciones de Los Tres y otras bandas de esa

zona como Los Bunkers, Santos Dumont, Emociones Clandestinas y Primavera de

Praga. (Si Felipe se bancó a Los Tres en vivo, ahora era previo a un partido de su equipo

favorito, por lo tanto, La Espada y la Pared sonó más amena). Entre toda la previa de

sponsors, prensa, producción, imaginé un ambiente como si fuera a presentarse una

banda de rock. En cierto momento tuve un flash de recuerdos y coincidencias. El

primero fue que, mientras hace una semana, Los Tres, nacidos y criados en Concepción,

tocaban en Talca de visita, ahora la misma banda sonaba como orgullo local en la previa

U de Chile / River Plate. (Argentina). Recordé además que en una de las

investigaciones en las que trabajo, he ahondado en lo admirador que fue el fallecido

fundador de La Ley (10 de abril de 1994) Andrés Bobe de la Universidad de Chile. Era

tanta su devoción por el club azul que con la fama conseguida con La Ley en los 90,

Bobe llegaba a los camarines a saludar a los jugadores de la U. El entrenador de la

época, Don Arturo Salah (1992-1994) miraba con recelo estas visitas de Bobe, a veces

acompañado de los otros integrantes de La Ley, al camarín azul. “No me gustan estos

chiquillos rockeros mezclados con los jugadores”, habría dicho el técnico a sus cercanos.

Sin embargo, el plantel azul quería y admiraba mucho a Bobe. Le celebraban sus éxitos

con la banda. El mismo Andrés le haría una canción al club, I.L.U , tema que pertenece

al disco homónimo de La Ley editado en 1993. Ya retomaré esta historia.

Vamos a los argentinos de River Plate. Equipo admirado profundamente por el

compositor trasandino, Luis Alberto Spinetta. “El Flaco” iba a la cancha a ver al club,

con camiseta puesta. Incluso en el disco, de uno de sus tantos proyectos, Invisible. En

el álbum El Jardín de los Presentes (1976) incluye un relato de ciencia ficción. En la

primera canción del disco, llamada, El Anillo del Capitán Beto, Spinetta narra cómo un

taxista argentino se va de viaje por el espacio. Según la letra, entre las cosas que se lleva al universo, el taxista, llamado Beto , destaca “Un banderín de River Plate y la triste

estampida de un Santo”.

El vínculo de Spinetta con el fútbol lo llevó a tomar posiciones críticas frente a la

violencia en las barras de estadio. Así nació la hermosa balada “La Bengala Perdida”

(Tester de Violencia, 1989) ¿Cómo nació la letra de está canción? Roberto Basile tenía

25 años y decidió asistir a la Bombonera para ver jugar a su amado Racing frente a

Boca Juniors. Miembros de la barra brava del club local , lanzaron bengalas de

señalización marina hacia la barra popular de Racing. Un par de ellas no llegó a destino,

pero una sí. Voló por todo el estadio e impactó en el cuello de Basile, quien murió en

el acto. La agresión fue antes de comenzado el partido, que se disputó como si nada

hubiera pasado. Spinetta criticó duramente el acto y se negó a validar a las hinchadas

de fútbol. “El fútbol es para disfrutarlo, no es para matar a tu hermano” , dijo en más

de alguna ocasión.

A su vez, Spinetta admiró mucho al chileno, Marcelo Salas, e incluso saludaba en los

conciertos al estilo del Chileno. Vuelta al presente. Ahí estábamos con Felipe

comentando la previa. Y yo juntando coincidencias. Sonaban Los Tres, jugaba el equipo

que Spinetta amó toda su vida contra el Ballet Azul que tanto Andrés Bobe amó en

vida. Se identificó tanto a La Ley con la U de Chile, que ocurrió una anécdota de culto.

El 22 de agosto de 1993, Colo Colo jugó un amistoso ante el Real Madrid en el que

militaba Iván Zamorano. Ganaron 2-0 los "albos" con goles de Jaime Pizarro y Hugo

Rubio en el Estadio Monumental. ¿Qué banda estuvo en la previa al partido? Sí, La

Ley. Quienes fueron pifiados casi como al equipo rival. En conversaciones con Beto

Cuevas sobre el hecho, el músico ríe y aclara. “”Nos eligieron porque éramos la banda

más popular de ese año y la paga era muy buena. Sabíamos que nos iban a pifiar. Lo

hicimos igual. “Recuerdo Andrés en camarines hacer cánticos molestando a Colo Colo”,

añade Cuevas.

Seguimos mirando el partido de la U de Chile y River Plate. De pronto comienzan

juegos artificiales y Bengalas del sector de la barra de U de Chile. Recuerdo a Spinetta

y su canción. Un adulto mayor se extravía entre tanto. Padres cubren los oídos de niñ@s

que se asustan. La ley de Estadios en Chile prohíbe este tipo de manifestaciones, pero

hay gente que lo disfruta. Imagino a Bobe y Spinetta enojados. Nada grave ocurrió, por

suerte. Antes de finalizar el encuentro, observo a lo lejos un tipo con gafas y pelo corto.

Me recuerda a Bobe. Vuelven a sonar Los Tres al retirarnos, esta vez, Henriquez canta

la bella Moiezefala “Estoy muerto, las sombras no me dejan ver”. Mientras caminamos

entre sombras con Felipe, por calle Collao recuerdo que tanto Bobe como Spinetta

fallecieron hace años. Se les extraña. Pensé en los dos viendo el partido. River ganó 2-

1, con un arbitraje para el olvido. Pero como cantan Los Tres, "feliz de perder por un

rato no muy largo" o el gran coro de La Ley, "Un nuevo día vendrá". Cuando Bobe dejó

este mundo en un evitable accidente en una moto enduro, el mismo 10 de abril de 1994,

el músico recibió un hermoso homenaje en el Estadio Nacional, donde se enfrentaron

los equipos rivales del fútbol chileno, Colo-Colo y Universidad de Chile. La "U" salió

victoriosa del encuentro en forma contundente, dedicando sus goles a Andrés Bobe.

Previo a la realización del partido, se realizó un minuto de silencio en el mismo recinto.

Tanto Spinetta como La Ley se presentaron en Talca.

El Flaco, en el 2006, en el Teatro Regional del Maule, presentó en Chile su disco, Pan.

La ley en la gira auto ruta (92/93) y 2016, Teatro Regional del Maule. Semanas después,

Beto Cuevas por Facebook anunciaría su salida de la banda. Spinetta nunca más

volvería a la Ciudad del los Completos. Yo fui, no fue un sueño.

¿Más coincidencias? Bobe murió luego de participar en un concierto para recaudar

fondos para una hija del precisamente ex jugador de fútbol de palestino, Héctor Robles.

Un hijo de Robles y hoy seleccionado sub 20 se llama Andrés, en homenaje a Bobe.

Mi padre también es de la Universidad de Chile, igual que Felipe. Yo era de la

Universidad Católica. Ahora soy de U de Chile. ¿Quién dice que no puedo cambiarme

de equipo de fútbol? En el fútbol hay más filosofía de lo que se ve. Eso será para otra

oportunidad.