Nacional 09-04-2023

SQM advirtió que arriesga 745 millones de dólares por diferencias con el SII por contingencias tributarias

En el último informe financiero de la minera SQM, correspondiente al cuarto trimestre de 2022, develó un alza en las contingencias tributarias que mantiene el Servicio de Impuestos Internos, que se estiman en un monto de US$ 745,3 millones, diferente a lo estimado a fines de 2021 con alrededor de 79,8 millones de dólares.

Según lo informado por La Tercera, los resultados de la empresa en 2022 marcaron ingresos de 10.711 millones de dólares y utilidades por US$ 3.906 millones, debido al alza en los precios del litio y la demanda por la electromovilidad. Igualmente, el balance del año pasado dejó además US$ 5.000 millones en pago al Estado.

Sin embargo, en la contingencia tributaria, la minera explica que su filial SQM Salar, que explota el Salar de Atacama, principal depósito salino de Chile, ha presentado tres reclamaciones tributarias contra el SII por el cobro de impuestos de los años tributarios 2012 al 2018 (correspondiente al 2011 y 2017 comercial). El monto por estas reclamaciones de US$ 127 millones, cifra pagada por la empresa.

Asimismo, en septiembre de 2022, el SII liquidó diferencias para el año tributario de 2019 respecto al impuesto específico a la actividad minera y otros ajustes por 36 millones de dólares. Desde la empresa aseguraron que pagaron la cantidad, "teniendo un año para reclamar de tal liquidación, lo cual contempla hacer de manera enérgica".