Opinión 20-08-2023

Sr. director



Soy comerciante y pequeño agricultor que trabaja la tierra con amor y pasión. Quiero expresar mi apoyo inquebrantable a los consejos de cuenca que han sido cuestionados recientemente en algunos medios de comunicación y por ex autoridades de gobierno.



A lo largo de los años, he aprendido de la experiencia y de las enseñanzas de las generaciones pasadas la importancia de cuidar nuestra tierra y nuestros recursos hídricos. Comprendo profundamente que el agua no solo es esencial para mis cosechas, sino también para la vida en todas sus formas.



Esta iniciativa resalta la necesidad de una gestión coordinada de nuestros recursos hídricos. Esta idea resuena fuertemente conmigo, ya que he vivido en carne propia los efectos de sequías y recientemente de inundaciones. Al trabajar en armonía con otros usuarios a lo largo de la cuenca, podemos tomar medidas eficientes y concretas para conservar y utilizar el agua de manera sostenible.



Los pequeños agricultores como yo estamos comprometidos con la tierra y el agua, y apoyamos plenamente la gestión integrada de cuencas como un camino hacia la sostenibilidad. Espero que podamos trabajar juntos para preservar nuestros recursos naturales para las generaciones venideras.



César Ramirez Hurtado

Agricultor y comerciante