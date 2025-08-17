Hoy
domingo 17 de agosto del 2025
Nacional 17-08-2025
Steffi Méndez revela delicado momento de su padre
Steffi Méndez preocupó a sus seguidores tras referirse en redes sociales a la situación actual de su padre, el artista nacional Méndez, cuando en una dinámica de preguntas en Instagram, un usuario le consultó por la posibilidad de verlo nuevamente sobre los escenarios.
"No saben cuánto me emociona ver todos esos TikToks", respondió la influencer de 29 años, para luego sincerar que su progenitor "está viviendo un periodo que no sabría cómo describirlo, pero él está luchando para salir adelante". Agregó que, para él, sería muy significativo ver el cariño del público que desea "revivir/descongelar a DJ Méndez".
Radicada en Estocolmo, Steffi confesó cuánto extraña a su padre, especialmente "en estos momentos", mientras enfrenta una disputa legal con el padre de su hijo. Su hermano, Leo Méndez Jr., por su parte, atraviesa un proceso de recuperación por una anorexia nerviosa.
