Política 10-11-2026

SUBDERE abre convocatoria para financiar proyectos de modernización y ciberseguridad municipal



Con el objetivo de fortalecer la gestión financiera contable, la transparencia, la ciberseguridad y la implementación de la Ley N° 21.180 de Transformación Digital del Estado, la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo (Subdere) abrió las postulaciones a los Fondos Concursables de Modernización Municipal 2026, convocatoria que cuenta con un presupuesto inicial de $611 millones.

A través del programa Sistema de Información Financiera Municipal (SIFIM) de la División de Municipalidades de Subdere, cada municipio podrá presentar un único proyecto y acceder a un tope de financiamiento de $20 millones. Los recursos permitirán inyectar liquidez en cinco líneas de inversión: plataformas tecnológicas para trámites web, servicios operativos de ciberseguridad, adquisición de equipamiento (hardware y software), infraestructura de conectividad (redes de datos) y formación técnica para los equipos municipales.

El proceso de adjudicación priorizará aquellas iniciativas orientadas a dar cumplimiento a esta normativa, valorando especialmente la integración de herramientas obligatorias como DocDigital, ClaveÚnica, PISEE y el resguardo informático ante ciberataques.

Las municipalidades que deseen postular tendrán plazo hasta las 23:59 horas del próximo 20 de noviembre para oficializar el envío de sus antecedentes mediante la Oficina de Partes digital de la Subdere.

