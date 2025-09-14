Crónica 14-09-2025

Subdere abre la primera convocatoria a magísteres para funcionarios y funcionarias de los gobiernos regionales



Por primera vez, la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo (Subdere), a través de la Academia de Capacitación Municipal y Regional, abrió una convocatoria para que funcionarias y funcionarios de los gobiernos regionales accedan a programas de magíster con financiamiento completo.

La inédita convocatoria contempla 32 cupos para el año académico 2025, 2 por cada Gobierno Regional del país, en modalidad e-learning, distribuidos en dos programas impartidos por universidades de reconocido prestigio nacional:

-Magíster en Políticas Públicas, mención Economía y Gestión Pública, de la Universidad del Desarrollo, con 16 cupos disponibles.

-Magíster en Gobierno y Gestión Pública, de la Universidad de Valparaíso, con 16 cupos.

Este paso constituye un hito en la formación de capital humano regional. En el marco del proceso de descentralización, uno de los principales desafíos de los gobiernos regionales es disponer de equipos profesionales altamente capacitados que fortalezcan la gestión institucional y la toma de decisiones. Contar con capital humano especializado resulta clave para implementar de manera efectiva las competencias transferidas y consolidar su rol estratégico en planificación, fomento productivo y desarrollo social y cultural.

Podrán participar quienes se desempeñen en un gobierno regional bajo calidad de planta, contrata, honorarios o Código del Trabajo; tengan un título profesional de al menos 8 semestres; cuenten con un mínimo de tres años de experiencia en la institución y estén registrados en el Sistema de Postulación en Línea de la Academia (SIPEL), disponible en www.academia.subdere.gov.cl.

