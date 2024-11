Política 15-11-2024

Subdere envió segundo informe de gastos fondos puente del Royalty al Congreso Nacional





El pasado 6 de noviembre, la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo (Subdere) envió el segundo informe de Fondos Puente Royalty 2024 al Congreso Nacional, que contempla las modificaciones presupuestarias hasta el 30 de septiembre. Este documento incluye el reporte de las modificaciones realizadas a su presupuesto por el Fondo de Equidad Territorial (FET) y Fondo de Comunas Mineras (FCMI) y los gastos ejecutados con los montos de los mismos fondos.

Respecto a la modificación presupuestaria, es decir, la determinación del ítem del presupuesto donde irían los fondos, 216 municipios reportaron la información por FET -equivalente a un 72% de los municipios beneficiados. Esto implica que 31 municipios que no reportaron este detalle en el primer informe, lo hicieron en el segundo.

En el caso del FCMI, siete municipios más enviaron los datos, llegando a un total de 31 de los 43 municipios que recibieron recursos, lo que equivale al 72,1% de las comunas beneficiadas.

Respecto a los gastos ejecutados, 161 de los 300 municipios beneficiados por el Fondo de Equidad Territorial han reportado la información -equivalente a un 53,7% de los municipios beneficiarios-. Estos son 66 municipios más de los que reportaron al primer informe.

En tanto 24 de los 43 beneficiarios del Fondo de Comunas Mineras hizo lo respectivo, traduciéndose en un 55,8% de los municipios receptores. 12 municipios que no reportaron para el primer informe sus gastos, lo hicieron en esta segunda etapa.

Según los datos informados por los municipios, un 21,2% de los fondos transferidos por FET han sido ejecutados. De estos, un 37% corresponde a iniciativas de inversión; un 26% a bienes y servicios de consumo, un 20% a transferencias corrientes, un 11% en la adquisición de activos no financieros, un 5% en gastos de personal y un 1% en otras cuentas.