Crónica 08-05-2025

Subdere financiará dos proyectos en la comuna de San Javier

• Se trata del mejoramiento de un skatepark y la construcción de una bodega vecinal para la comunidad de Palhua y serán financiados con recursos del Programa de Mejoramiento Urbano y Equipamiento Comunal (PMU) de la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo (Subdere).



Durante esta semana el encargado de regional de Subdere Maule, Hugo Silva Lemus, llegó hasta San Javier para reunirse con el alcalde Jorge Silva y su equipo técnico, donde visitaron dos localidades de la comuna para anunciar la entrega de recursos para financiar dos proyectos.

En primera instancia, recorrieron el skatepark ubicado en la calle Las Araucarias junto a vecinos y dirigentes vecinales, donde constataron in situ los daños y falencias con los que cuenta el recinto. Posteriormente, las autoridades le informaron a la comunidad presente sobre la asignación del proyecto “Mejoramiento Skatepark San Javier”, el cual consiste en demoler los elementos dañados, reparar las grietas, pavimentar los sectores que se encuentran con tierra y realizar un cierre perimetral al lugar, a fin de mejorar las condiciones de este punto de encuentro deportivo.

“Sumamente contento como Subdere, y en representación del gobierno de Presidente Gabriel Boric, de estar financiando este tipo de proyecto, que no solamente vienen a hermosear, sino que viene a recuperar los espacios públicos en cuanto a una necesidad que viene de los mismos vecinos. En ese aspecto, como gobierno estamos completamente abiertos a seguir trabajando, a seguir financiando en cuanto a infraestructura pública que vaya en beneficio de las personas”, destacó el encargado de la Unidad Regional Subdere (URS) del Maule, Hugo Silva Lemus.

Por su parte, el alcalde de San Javier, Jorge Silva, afirmó que “este proyecto fue solicitado por los propios vecinos, junto con la presidenta de la junta de vecinos, en donde fue solicitado poder intervenir este skatepark y poder adecuarlo con más seguridad y mejor espacio para niños y tener mejores condiciones. Estamos entregándole a la comunidad la inversión que vamos a hacer aquí de aproximadamente $55 millones para poder tener la seguridad y mejor convivencia entre los vecinos de este sector”.

Maribel González, presidenta de la junta vecinos de la Villa Melgares, señaló estar “contenta porque con este proyecto vamos a tener un poco más de seguridad, planear las visitas a este skatepark, que todos los visitantes tengan un espacio recreativo para que estén en máxima seguridad y para que los niños y jóvenes puedan participar de este skatepark”.

Luego, ambas autoridades se trasladaron hasta el sector de Palhua, donde se reunieron con vecinas y vecinos, y les comunicaron la adjudicación del proyecto “Construcción Bodega Vecinal Sector Palhua”, donde esta edificación será de 201,6 m2, incluyendo instalación eléctrica y el cierre perimetral en malla Acma 3D. Actualmente, la junta de vecinos del sector no cuenta con un espacio físico para bodegaje de mobiliario por lo que deben guardarlo en viviendas particulares presentando deterioro producto de múltiples traslados.

Vitelia Galdames, presidenta de la Junta Vecinos de Palhua, destacó que con este anuncio está “muy contenta de saber esta gran noticia para mí y todos mis vecinos, porque esperábamos con ansias esto”.

Los proyectos que el municipio de San Javier se adjudicó, serán financiados con más de $147 millones con recursos del Programa de Mejoramiento Urbano y Equipamiento Comunal (PMU) de la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo (Subdere).