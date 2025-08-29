Crónica 29-08-2025

Subdere financiará equipamiento público en Longaví

• Se trata de la construcción de baños públicos en la plaza de la comuna que serán financiados con recursos del Programa de Mejoramiento Urbano y Equipamiento Comunal (PMU) de la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo (Subdere).



El encargado regional de Subdere Maule, Hugo Silva Lemus, llegó hasta la Municipalidad de Longaví para reunirse con el alcalde Jaime Briones y su equipo técnico, para anunciarles la asignación de recursos para un nuevo proyecto para la comunidad.

La nueva iniciativa “Construcción Baños Públicos Plaza Longaví” será financiada con más de $105 millones con recursos del Programa de Mejoramiento Urbano y Equipamiento de la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo (Subdere).

Este proyecto se origina debido a la inexistencia de baños públicos céntricos, ya que a diario se recibe mucha población de zonas rurales que realizan compras, trámites o consultas médicas en el centro de la comuna y no tienen donde acudir a servicios higiénicos.

“Es un proyecto sumamente importante que trae accesibilidad universal, mudadores y que llega a suplir una necesidad por parte de la comunidad. Es un proyecto de más de $105 millones que viene a solucionar una problemática de parte de la comunidad”, destacó el encargado de la Unidad Regional Subdere (URS) del Maule, Hugo Silva Lemus.

Por su parte, el alcalde de Longaví, Jaime Briones, afirmó que “estamos contentos porque seguimos adjudicándonos proyectos que han venido trabajando los equipos estos meses. Vamos a seguir trabajando en ese camino junto a Subdere para traer la mayor cantidad de recursos y proyectos para que Longaví podamos seguir creciendo y mejorando la calidad de vida de nuestros habitantes”.

Esta nueva infraestructura pública contempla más de 60 m2 de construcción donde se emplazan servicios higiénicos para hombres y mujeres de carácter inclusivo y con accesibilidad universal. También se edificarán mudadores, bodegas y un espacio destinado a la administración del recinto.



