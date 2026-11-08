Deportes 08-11-2026

Subdere impulsa construcción de nuevos baños y camarines para el Club Deportivo Livingstone de Linares

• La iniciativa contempla la construcción de una infraestructura de 97,13 metros cuadrados, que contará con camarines para jugadores y árbitros, baños para el público y espacios con accesibilidad universal, mejorando las condiciones para el desarrollo de las actividades deportivas.

Con el propósito de fortalecer la infraestructura deportiva y mejorar las condiciones para la práctica del deporte en la comuna, la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo (Subdere) impulsa el proyecto “Construcción de Baños y Camarines Deportivo Livingstone”, iniciativa que permitirá dotar de nuevas instalaciones a la cancha del Club Deportivo de Linares.

El proyecto reviste gran importancia para la comunidad deportiva, considerando que actualmente el recinto no cuenta con camarines ni servicios higiénicos, lo que dificulta las condiciones de comodidad y bienestar tanto de los jugadores como de quienes visitan y participan de las actividades que se desarrollan en el lugar.

Al respecto, el jefe regional de Subdere Maule, Francoly Bravo Retamal, destacó que “en materia deportiva estamos también generando un cambio, estamos haciendo mejor calidad de vida y también estamos impulsando el desarrollo de nuestras generaciones en un ambiente seguro, cuidado, que permita desarrollarse tanto en los sectores urbanos como rurales”.

La iniciativa contempla la construcción de una edificación de albañilería reforzada de 97,13 metros cuadrados, que estará distribuida en camarines para el equipo local, visitante y árbitros, todos equipados con servicios higiénicos, lavamanos, urinarios y duchas.

Además, el proyecto considera la habilitación de dos baños para el público y un servicio higiénico equipado para personas con movilidad reducida, incorporando también un diseño de accesibilidad universal desde el sector destinado a los espectadores.

Por su parte, el alcalde de Linares, Mario Meza, valoró el desarrollo de esta iniciativa, destacando que “antes de que culmine noviembre estamos colocando la primera piedra, ya fue adjudicado por parte del Consejo Municipal, y estas obras lo que hacen es reforzar el compromiso con el equipamiento deportivo y, por cierto, con el fútbol formativo que tan bien le hace a nuestra sociedad”.

Esta nueva infraestructura permitirá mejorar significativamente las condiciones de uso del recinto, entregando espacios adecuados para los deportistas y visitantes, además de favorecer la continuidad y prolongación de las actividades deportivas. Asimismo, contribuirá al bienestar físico y mental de sus usuarios, fortaleciendo el rol del club como un espacio de encuentro, participación y vida comunitaria.





