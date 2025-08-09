Política 09-08-2025

SUBDERE lanza consulta para actualizar el reglamento de la “Ley Cholito”

El 2 de agosto se cumplieron ocho años desde la promulgación de la Ley 21.020, sobre Tenencia Responsable de Mascotas y Animales de Compañía, también conocida como “Ley Cholito” y, asimismo, siete años desde la promulgación de su reglamento, que determina las normas de aplicación de la ley.

Considerando los nuevos desafíos y cambios sociales ocurridos desde la publicación del instrumento normativo, la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo (SUBDERE) lanzó el 7 de agosto una consulta ciudadana para actualizar el reglamento de la Ley Cholito.

La encuesta estará disponible entre el 7 y 28 de agosto, y se podrá contestar a través de tuopinionlosprotege.cl. Para responder solo se debe contar con Clave Única.

