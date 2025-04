Policial 02-04-2025

SUBDERE Maule destaca que recursos de Royalty Minero 2025 beneficiarán a la región con más de $14.900 millones



Este año entró en vigencia la Ley del Royalty Minero, donde, gracias a esta legislación se podrán distribuir $218.625 millones a 308 comunas del país, beneficiando a más de 12 millones de personas.

La Ley del Royalty Minero recauda tributos de la minería para después distribuirlos en distintas iniciativas que se pueden desarrollar en el país. Estos caudales públicos, se pagarán a los municipios en cuatro cuotas anuales, serán de libre disposición y se entregan directamente para que se utilicen en el sistema de financiamiento municipal, pero deberán informar anualmente a Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo (Subdere) sobre los gastos realizados en el periodo, y esta entidad informará, a su vez, del uso de tales recursos al Congreso y a la Contraloría.

La Subdere dependiente del Ministerio del Interior, es el organismo estatal a cargo de la distribución de los recursos fiscales, encargada de idear el mayor plan desde el retorno a la democracia para financiar directamente iniciativas públicas a nivel local. Subdere, a su vez, deberá informar del uso de tales recursos al Congreso y a la Contraloría.

El encargado de la Unidad Regional Subdere (URS) del Maule, Hugo Silva Lemus, expreso que “en el caso del Maule son 28 de las 30 comunas beneficiadas con $15.000 millones aproximadamente. Estos recursos podrán ser utilizados con fines de infraestructura, de salud, ambulancias y otros vehículos, también becas escolares, etc. En el fondo son necesidades existentes en las comunidades pero que los municipios no contaban con los recursos. Como gobierno entendemos que no solo las alcaldesas y alcaldes son quienes conocen mejor las necesidades de las distintas comunas, sino que son las puertas del municipio las que primero se tocan cuando los vecinos y vecinas tienen una necesidad”.

En la región del Maule, con los fondos del Royalty 2025 se distribuirán $14.984 millones beneficiando a 28 comunas. Recursos destinados a mejorar calidad de vida para las familias maulinas, generando iniciativas para tener mayor seguridad, más y mejores espacios públicos e infraestructura, potenciar sus servicios de salud y educación, entre otras obras que beneficien a la comunidad.