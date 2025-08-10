domingo 10 de agosto del 2025
El Diario del Maule Sur
FUNDADO EL 29 DE AGOSTO DE 1937
    • Hoy
    Política 10-08-2025
    Subdere realiza en el Maule taller sobre el mejoramiento de la gestión financiera municipal
    En el Salón Auditorio San Alberto Hurtado de Santo Tomás se llevó a cabo el taller “Recomendaciones para Mejorar la Gestión Financiera Municipal” a alcaldes, alcaldesas y equipos municipales de las 30 comunas de la Región del Maule, quienes manifestaron su compromiso con el fortalecimiento de los municipios y su gestión financiera.
    La actividad fue encabezada por jefe de División de Municipalidades de la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo (Subdere), Francisco Pinochet, quien dio el inicio a la jornada y participó activamente en el transcurso de ésta. También, estuvo presente el encargado de la Unidad Regional de Subdere (URS) Maule, Hugo Silva Lemus, el jefe Departamento de Finanzas Municipales, Víctor Soto, quien estuvo a cargo de dictar la charla a los participantes de la exposición y más de 50 participantes municipales.
    “Hemos estado en un taller que permite fortalecer capacidades internas en los municipios de la Región del Maule, para poder hacer gestión de recursos propios del municipio. Los recursos siempre son escasos y la gestión que haga el municipio por apalancar recursos del territorio es importante porque de esta forma podemos dar mejores servicios a la comunidad”, destacó el jefe de División de Municipalidades de la Subdere, Francisco Pinochet.
    El objetivo de esta actividad fue actualizar los conocimientos y herramientas técnicas para que las administraciones municipales sean más eficiente y transparente de los recursos públicos. Además, se expuso acerca de los ingresos propios permanentes municipales, cuales son y cómo han evolucionado a través de los años. Por otro lado, se presentó sobre cómo mejorar la gestión de los ingresos, ejemplificando con hechos concretos y fundamentados con hechos municipales.
    Freddy Mora

    Ingreso ilegal de productos agrícolas: El fenómeno apuntado por la grave irrupción de mosca de la fruta
    Servel habilitó Sistema de Registro de Tarifas para medios que deseen emitir propaganda electoral en Elecciones Presidenciales y Parlamentarias
    Diputada Veloso (Ind-PR) solicita intervención del MOP en conflicto de trabajadores del Hospital de Cauquenes
    Colegio de Profesores desmiente a diputado del Maule Norte Hugo Rey: “le falta comprensión lectora”
    Linares: funcionarios del Registro Civil y ANEF alertan por retraso en procedimientos de cédulas de identidad
