Política 07-11-2026

Subdere valora acuerdo entre el Gobierno Central y los Gobiernos Regionales respecto al Presupuesto 2027



La SUBDERE valoró el acuerdo final entre el Gobierno Central y los Gobiernos Regionales, para el Presupuesto 2027, estableciendo un marco presupuestario total de 1,8 billones de pesos ($1.820.011 millones) destinados a la sumatoria de los programas de funcionamiento e inversión regional. Este consenso aprobado en el Congreso, implica un incremento de $94.897 millones adicionales respecto al monto original que se encontraba en trámite.

Tras la aprobación, el subsecretario de Desarrollo Regional y Administrativo (SUBDERE), Sebastián Figueroa, valoró el resultado alcanzado: "El gobierno escuchó, el gobierno tiene conciencia de la importancia que tienen las regiones para el desarrollo del país, para la generación de empleo, para la inversión pública".

El acuerdo estipula nuevas aperturas presupuestarias que regirán durante el ejercicio 2027, entre ellas, la facultad de los Gobiernos Regionales para contabilizar gastos en los programas de funcionamiento e inversión desde el mes de enero, sin necesidad de esperar las resoluciones iniciales ni la visación técnica de la Dirección de Presupuestos (DIPRES). A esto se suma un trámite más expedito para transferencias consolidables y el alza del 10% al 20% en el margen de modificaciones exentas de aprobación del CORE ante incrementos presupuestarios.

Asimismo, se reforzará la autonomía ante catástrofes y el desarrollo local: se amplía del 2% al 4% el margen presupuestario de emergencias gestionado directamente por las regiones y se elimina la reasignación obligatoria hacia el Ministerio del Interior. En obras ciudadanas, se flexibilizan las exigencias para proyectos del Fondo Regional de Iniciativa Local (FRIL), se habilita el uso de fondos para la recuperación de fachadas y espacios públicos, y se faculta el cobro de pólizas no ejecutadas para reinvertirlas en planes de empleo regional.

Respecto a los ingresos propios, recursos provenientes de casinos o bienes nacionales se sumarán durante el año a medida que se perciban, fijándose además un reparto equitativo del 50% con el Fisco por venta de activos. En su reemplazo inicial, se aprobaron recursos reforzados y flexibilizados provenientes del Fondo de Apoyo al Transporte para financiar iniciativas de interés regional.



