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    Política 08-11-2026
    Subdere ya ha transferido más de $38.934 millones que permitirán financiar 243 proyectos locales en el marco del Plan Chile Despega
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    La Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo (Subdere) ha concretado la transferencia de $38.934 millones hasta el reciente viernes, para impulsar una importante cartera de proyectos de infraestructura local a lo largo de las 16 regiones del país.
    La inversión, enmarcada en el Plan Chile Despega, es financiada por el Programa de Mejoramiento Urbano y Equipamiento Comunal (PMU), y por el Programa de Mejoramiento de Barrios (PMB) de la Subdere, bajo el concepto “Obras que dan pega”.
    De los recursos ya transferidos por Subdere, la Región de La Araucanía lidera la cartera de inversión, registrando $7.617 millones ya transferidos. Le siguen la Región del Biobío con $5.809 millones, y la Región Metropolitana con $6.482 millones.
    En tanto, en la Región de Los Lagos se han transferido $5.882 millones, mientras que en la Región del Maule la cifra alcanza los $3.374 millones. En cuanto a las zonas extremas del país, Aysén registra transferencias por $1.370 millones; Magallanes suma $278 millones; Tarapacá alcanza los $237 millones; y Arica y Parinacota con $65 millones.
    Freddy Mora | Imprimir | 161

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