Crónica 21-10-2023

Subsecretario Eduardo Vergara destacó avances del Plan de Patrullaje Preventivo Municipal: cada comuna del país cuenta con vehículos de patrullaje

• La autoridad destacó que, gracias a los recursos entregados por el Gobierno a través de la Subsecretaría de Prevención del Delito, se ha cerrado una brecha importante para combatir la inseguridad en los territorios.



En el marco del compromiso para fortalecer el trabajo de los gobiernos locales, el Subsecretario de Prevención del Delito, Eduardo Vergara, destacó que hoy casi la totalidad de las comunas del país han recibido los recursos necesarios para adquirir un vehículo de seguridad municipal.

Esta meta se consiguió gracias a 145 proyectos de inversión impulsados por la Subsecretaría de Prevención del Delito como parte del Plan de Patrullaje Preventivo Municipal, cuyo objetivo prin-cipal es fortalecer la presencia del Estado donde más se necesita, hacerse cargo de la sensación de inseguridad y apoyar la labor de las policías.



De acuerdo con datos de la cartera, en 2022, una vez asumido el Gobierno del Presidente Gabriel Boric, más del 30% de los municipios no contaba con vehículos para patrullaje. Por lo mismo, se levantó un plan orientado en avanzar en mayor justicia y equidad territorial, dado que, en muchos casos esto afectaba a localidades más alejadas de los cascos urbanos, o bien, que contaban con limitaciones de recursos para invertir en nuevos insumos.



El titular de la cartera, el Subsecretario Eduardo Vergara, destacó este importante avance que viene a reafirmar el compromiso del Gobierno de robustecer el trabajo preventivo de los munici-pios.



“Cuando llegamos al Gobierno, más del 30% de las comunas no tenía patrullas preventivas, por lo que nos pusimos como meta cerrar esa brecha lo antes posible definiendo un mínimo común preventivo para darle más equidad a la comunidad. Hemos ofrecido patrullas a todos quienes la requieran y llegamos a 0%. El trabajo y despliegue en prevención va de la mano también de hacerse cargo de temas estructurales como lo es la inequidad territorial, por eso hemos llegado a todos los rincones para mejorar su calidad de vida y garantizarle a cada ciudadano que el Estado está presente con acciones concretas en pos de mayor seguridad”, dijo la autoridad.



La adquisición de estos vehículos a nivel nacional permitirá a cada comuna contar con nuevas herramientas para la prevención del delito, y con ello, avanzar a una mejor coordinación con las policías para desplegarse de forma eficiente y eficaz en los territorios. De la misma forma, podrán acceder mediante una serie de gestiones a la suscripción del convenio OS-14, el cual ha entregado grandes resultados a través del patrullaje mixto entre funcionarios de seguridad municipal y Carabineros en decenas de comunas de todo el país, maximizando la capacidad operativa, mejorando los tiempos de respuesta y entregando una protección de mejor calidad a la comunidad ante la ocurrencia de delitos u otro tipo de incivilidades.

En este sentido, el delegado Humberto Aqueveque Díaz, agradeció el trabajo y la gestión realizada en esta materia para las comunas más pequeñas de la Región del Maule. “Estos vehículos sirven de gran manera para ayudar a las comunidades a fortalecer y complementar el trabajo de las policías, cuando llegamos al Gobierno muchas comunas del Maule no tenían ningún vehículo para seguridad municipal y ahora vemos que las comunas están más robustecidas y se realiza un trabajo integral que ayuda a disminuir los delitos. Además, esto da cuenta de todo el trabajo mancomunado que hemos realizado en la región porque la seguridad pública es tarea de todas y todos”, expresó la autoridad regional.



Es importante mencionar que 10 comunas del país desistieron de recibir este financiamiento, dado que no tenían factibilidad de tener vehículos o ya contaban con oferta de la SPD en esta área.