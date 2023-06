Crónica 30-06-2023

Subsecretario Monsalve en Linares : ha sido indispensable la labor de las policías y FF.AA. en la emergencia



El subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, acompañado del delegado presidencial regional, Humberto Aqueveque Díaz, entre otras autoridades, se trasladó hasta Linares, en la Región del Maule, para reunirse con los efectivos de Carabineros, PDI, Fuerza Aérea y del Ejército a cargo de coordinar la emergencia producto del sistema frontal y la búsqueda de las dos personas que se mantienen desparecidas.

En la Escuela de Artillería de Linares, el subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, acompañado del delegado presidencial regional, Humberto Aqueveque, y la gobernadora Cristina Bravo, entre otras autoridades, destacó el trabajo que las Fuerzas Armadas han desarrollado en el marco de la emergencia por el sistema frontal del pasado fin de semana.



“Sin la presencia de las Fuerzas Armadas no habríamos podido proteger adecuadamente la vida de aquellas personas que quedaron aisladas y cuyas vidas estuvieron en riesgo. 125 personas han sido rescatadas, sus vidas han sido protegidas a través de operaciones de rescate aéreo; para esto ha sido indispensable la labor de las Fuerzas Armadas”, aseguró.



En ese sentido, la autoridad se refirió al despliegue de las instituciones castrenses en materia de personal y equipamiento. “Hoy día, en esta región, hay desplegados 122 efectivos del Ejército que cumplen diversas funciones, entre ellas un grupo de operaciones especiales para el rescate de personas (…) Hay desplegados 60 efectivos de la Fuerza Aérea de Chile, que además ha destinado la presencia de aeronaves”, detalló, agregando que aún se mantiene la presencia 5 helicópteros de esa institución.



Respecto de la búsqueda del adulto mayor y el voluntario de Bomberos, ambos desparecidos en la ribera del Río Ancoa, el subsecretario Monsalve informó que la PDI reforzó su equipo de rescate para continuar con la búsqueda. “Hoy día no sólo Bomberos está trabajando en buscar a su compañero (…) también están desplegados 40 efectivos de la Policía de Investigaciones, entre ellos un equipo especializado en la búsqueda de personas, además de un equipo canino que también es especializado en la búsqueda de personas”, señaló.



En cuanto al despliegue de Carabineros, la autoridad dijo que “acabamos de saludar el refuerzo que ha llegado a la región por parte de Carabineros, que ha trasladado a 20 efectivos de la Escuela de Formación de Sub oficiales y 50 carabineros alumnos que vienen de la Escuela de Formación de Carabineros de Chile”, además de aportar con “dos guías con los perros especializados en la búsqueda de personas y un guía con un perro especializado también en el rastreo”.