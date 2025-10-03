Editorial 03-10-2025

Subsidio al Empleo

La Sala de la Cámara Baja aprobó, por unanimidad, el proyecto que crea un nuevo sistema de subsidio unificado al empleo, de cargo fiscal y administrado por el Servicio Nacional de Capacitación y Empleo (Sence). La iniciativa en trámite beneficiará a trabajadores/as y empresas del sector privado, con priorización en grupos más rezagados en el acceso al trabajo formal.



En sus fundamentos, el texto presentado por el gobierno precisa que en Chile el sistema de subsidios al empleo presenta un alto nivel de fragmentación producto de las decisiones adoptadas a medida que se identificaron necesidades en el mercado laboral. Esto no permitió que existiera un espacio para diseñar un programa integral.



Esta fragmentación, además, impide evaluar el sistema de subsidios al empleo como un todo, permitiendo sólo la evaluación individual de cada programa. En este contexto, la propuesta para unificar el sistema apunta a optimizar su monitoreo, facilitar su medición y adaptación a las dinámicas del mercado laboral.



De tal forma, la iniciativa destaca que resulta crucial una política estructural y flexible que unifique los subsidios al empleo; con un sistema más simple, focalizado y eficaz. Esto permite, además, mejorar la asignación de recursos públicos.

