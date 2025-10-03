viernes 03 de octubre del 2025
El Diario del Maule Sur
FUNDADO EL 29 DE AGOSTO DE 1937
  • Agricultura
  • Crónica
  • Cultura
  • Deportes
  • Editorial
  • Nacional
  • Opinión
  • Policial
  • Política
  • Social
  • Ediciones Anteriores
  • Quienes Somos
    • Hoy
    Editorial 03-10-2025
    Subsidio al Empleo
    Publicidad 12
    La Sala de la Cámara Baja aprobó, por unanimidad, el proyecto que crea un nuevo sistema de subsidio unificado al empleo, de cargo fiscal y administrado por el Servicio Nacional de Capacitación y Empleo (Sence). La iniciativa en trámite beneficiará a trabajadores/as y empresas del sector privado, con priorización en grupos más rezagados en el acceso al trabajo formal.

    En sus fundamentos, el texto presentado por el gobierno precisa que en Chile el sistema de subsidios al empleo presenta un alto nivel de fragmentación producto de las decisiones adoptadas a medida que se identificaron necesidades en el mercado laboral. Esto no permitió que existiera un espacio para diseñar un programa integral.

    Esta fragmentación, además, impide evaluar el sistema de subsidios al empleo como un todo, permitiendo sólo la evaluación individual de cada programa. En este contexto, la propuesta para unificar el sistema apunta a optimizar su monitoreo, facilitar su medición y adaptación a las dinámicas del mercado laboral.

    De tal forma, la iniciativa destaca que resulta crucial una política estructural y flexible que unifique los subsidios al empleo; con un sistema más simple, focalizado y eficaz. Esto permite, además, mejorar la asignación de recursos públicos.
    Freddy Mora | Imprimir | 28

    Otras noticias

    Robo de cables
    Robo de cables
    Ciberseguridad
    Ciberseguridad
    Emergencia Habitacional
    Emergencia Habitacional
    Ley de Presupuestos
    Ley de Presupuestos
    Realidad de la Apicultura
    Realidad de la Apicultura
    Diario El Heraldo
    Yumbel 658 Linares Región del Maule
    diarioheraldo.linares@gmail.com - publicidad.elheraldo@gmail.com
    732210069 - 732214656
    Quienes Somos | Ediciones Anteriores | Link de Interés | Contacto
    Quienes SomosEdiciones AnterioresLink de InterésContacto
    Quedan todos los derechos reservados Diario El Heraldo © 2025 |
    Desarrolla Diario El Heraldo | Optimizado y disponible para