Nacional 15-08-2023

Subtel acusó a WOM de improvisación en despliegue del 5G

El subsecretario de Telecomunicaciones, Claudio Araya, acusó que la empresa de telefonía WOM "ha ido improvisando un poco" en el despliegue de la tecnología 5G y que no podría cumplir con el plazo estipulado para ello.

Se supone que en el mes de octubre de este año, las empresas Entel, WOM y Movistar -que se adjudicaron las licitaciones en 2021 por las bandas de espectro- tendrían que estar listas con las redes.

Sin embargo, en conversación con El Mercurio, Araya manifestó su preocupación por el retraso en la recepción de obras de la banda 3,5 GHz por parte de la firma ligada al fondo Novator Partner, que ha dicho que en octubre llegarían al 91% del total de la entrega.

"En el fondo, tenían que tener la entrega en octubre y de las tres empresas, Entel llegó al 100%, Movistar llegó al 97%, mientras que WOM llega a un 72%", sostuvo, anotando que cree que "han ido improvisando un poco y eso les ha pasado la cuenta", al tener "el capital para invertir" pero no una estructura organizacional adecuada.

Según explicó al rotativo, en estricto rigor el avance de la compañía "es bajísimo, y si uno proyecta eso en forma lineal, van a terminar el el 2026 y eso no es aceptable", pues "si seguimos con dos o tres antenas por mes, no llegamos a ningún resultado".

"Espero que sea cierto lo que me indicó el gerente general de WOM, que efectivamente haya un cambio en la forma de gestionar el proyecto: De todos modos, tengo que decir que respecto al 5G estoy optimista, porque efectivamente ahora el gerente técnico de la empresa está viendo conversar con nuestro equipo técnico periódicamente", indicó el subsecretario.

Lo anterior significa que van a estar revisando en conjunto "los avances y los puntos donde está trabado el proyecto". Por ello, "vemos una disposición muy distinta en los últimos dos meses", manifestó Araya.