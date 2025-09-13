Opinión 13-09-2025

Sueños ,alma y realidad: Cuando la conciencia parece adelantarse a la vida

Luis Flores Tobella



Hay experiencia que no caben en una explicación simple .Entre ellas ciertos sueños: No hablo de los que se desvanecen al amanecer ,sino aquellos que dejan huella tan profunda que uno no puede ignorarlos :escenas vividas con precisión ,advertencias sutiles o a veces soñamos un rostro ,una conversación un lugar, y días después o meses después todo ocurre igual. Otras veces el sueño parece avisarnos de un peligro ,de una alteración en la vida que debemos confrontar ,arreglar ,o al menos comprender ,Es como si un parte de nosotros callada profunda supiera algo que la razón todavía no ve. repeticiones que solo cobran sentido cuando el tiempo las alcanza. .Nos interpela, nos incomoda ,nos permite mirar más allá de lo medible ¿Son solo procesos cerebrales o son señales de que la conciencia no está atada a este instante? Lo que sentimos no es casualidad es una experiencia que pesa ,que mueve ,que deja preguntas abiertas.

La neurociencia mide impulsos eléctricos. Lo explica como combinaciones creativas del cerebro ,reorganizaciones de la memoria .La psicología analiza su lenguaje simbólico. Y, aun así ,ninguna respuesta logra borrar la sensación de que algo más está ocurriendo: Que la conciencia en el sueño ,toca un plano distinto ,quizás fuera del tiempo .y sin embargo la experiencia de quien lo vive se siente diferente ,no como un error ,sino como un aviso como si la conciencia ,en el sueño, tocara algo que está fuera del tiempo real. Pero ninguna ha respondido de manera definitiva a lo que sentimos cuando soñamos algo que luego sucede tal vez son ensayos ,avisos eco o simple misterio .Lo cierto es que nos confrontan con una verdad más grande :La vida no está limitada al instante que vemos .

Las religiones desde hace siglos lo han, dicho de otro modo :el alma no muere solo duerme incluso frente a la muerte ,el lenguaje del sueño aparece una y otra vez .Jesús dijo de Lázaro que no estaba muerto ,sino dormido .Las lápidas repiten la esperanza “ descansa” “.Duerme en paz “.No describen un final ,sino una pausa ,una espera.

La filosofía moderna e incluso la física han empezado a admitir que el tiempo no es lineal como lo percibimos .El universo podría ser un todo simultaneo ,donde cada instante existe a la vez ,aunque nuestra mente solo lo viva paso a paso ,si esto es así, ¿es tan absurdo pensar que el alma en sus momentos libres ,como el sueño roce lo que todavía no ocurrió? La repetición sin explicación deja a los sueños que se cumplan ,las advertencias suaves al oído interior .todos esto podría ser el alma recordándonos su verdadera condición : no nació con nosotros ,no se extinguirá con nosotros. Esta viva incluso ms allá del verbo vivir.

Los sueños es un misterio, no se trata de negar la realidad es parte de ella ,nos recuerda que la vida no está encerrada en el instante que vemos, vivimos aquí ,ahora ,pero quizás también en otros planos en otras formas, en otras dimensiones que rozamos solo con el sueño. .La conciencia no se apaga ,solo cambia de forma ,de plano ,de lenguaje .Y tal vez, mientras dormimos roza verdades que despiertos aún no sabemos nombrar. No es necesario tener todas las respuestas para respetar el misterio .Lo valioso está en no ignorar, es prestar atención lo que sentimos. Todo ello podría ser el alma recordándonos que no estamos solos que no se extinguirá con nosotros; Está viva ,incluso más allá del verbo vivir como lo entendemos. Que no estamos solos ,que no estamos perdidos, que lo que somos en el fondo es conciencia o alma y en ese contacto a veces luminoso, intuimos que no estamos perdidos.

