Policial 19-08-2025

Sujeto fue baleado en incidente ocurrido en céntrico supermercado de Talca

Ayer, testigos alertaron a la Central de Comunicaciones de Carabineros sobre la presencia de un sujeto portando un arma en las inmediaciones del supermercado Líder.

Al llegar al lugar, personal policial se entrevistó con un funcionario de la PDI, quien indicó que momentos antes observó a un individuo armado discutiendo con otra persona fuera del supermercado, ante la situación de flagrancia, el detective se identificó como policía; en ese instante, el sujeto levantó el arma en su contra, motivo por el cual, al ver en riesgo su vida, el funcionario hizo uso de su arma de servicio, disparando una sola vez y lesionando al individuo en la zona abdominal, siendo trasladado al Hospital Regional de Talca.

Por instrucción de la Fiscalía, trabajó el sitio del suceso personal de LABOCAR Talca SIP de la 3ra comisaría de Talca, para las diligencias investigativas.

